Jenna Dewan 2018. godine rastala se od Channinga Tatuma te utjehu brzo pronašla u Steveu Kazeeju.

Glumica i pjevačica ne skriva koliko je zaljubljena nakon razvoda.

Riječ je o Jenni Dewan, koju je javnost upoznala u prvom nastavku popularne franšize "Step Up" 2006. godine, a na čijem je setu upoznala tadašnjeg supruga Channinga Tatuma.

Tri godine kasnije par se vjenčao, a zatim dobio kćerkicu Everly, no u travnju 2018. godine svijetu su obznanili kako se razvode. Time su šokirali obožavatelje jer baš ništa nije ukazivalo na to da među parom stvari ne funkcioniraju. Dapače, godinama su slovili za jedan od najslađih i najstabilnijih parova, a točne razloge razvoda zadržali su za sebe.

"Osjećam se čudno jer ovu vrstu informacije moram podijeliti sa svijetom, no to je jednostavno dio života kakav smo Channing i ja odlučili voditi, ali ujedno smo zbog toga sretni i zahvalni. Živimo u vremenu kada se informacije i činjenice lako iskrivljuju, pa smo željeli da sve saznate iz prve ruke. Naime, Channing i ja zajedno smo odlučili da ćemo se razići. Prije mnogo godina jako smo se zaljubili i zajedno proveli nevjerojatne životne periode. Apsolutno se ništa nije promijenilo u tome koliko volimo jedno drugo, ali ljubav je jedna lijepa avantura koja nas je u nekom trenutku odlučila odvesti različitim putevima. U našoj odluci nema nikakvih tajni, došlo je samo do toga da smo shvatili da je došlo vrijeme da malo razmislimo o svemu i živimo najsretnije i ispunjene živote koliko god je to moguće", objasnila je Jenna tada na Instagramu.

Ubrzo nakon razvoda supružnici su pronašli nove partnere - on britansku pjevačicu Jessie J, a ona glumca Stevea Kazeeja, koji je nedavno nju i Everly odveo na plažu gdje je malena obitelj uživala u tipičnim ljetnim radostima.

No nešto je drugo ukralo baš svu pažnju, a to je Jennin trbuščić, koji crnokosa ljepotica doista nikada nije imala jer je velika pobornica zdravog načina života i svakodnevnog vježbanja. Dapače, Jenna je poznata po ubojitim mišićima, posebno na trbuhu, pa nije dugo trebalo da počnu šuškanja o trudnoći.

Ipak, glumica je na Instagramu objavila dvije fotografije istog dana na kojima ima zategnut trbuh, a u našoj galeriji pogledajte i paparazzo fotografije pa sami procijenite o čemu se tu točno radi - dobrom ručku, fotošopu ili bebici na putu.