Jelena Žnidarić Zsa Zsa na društvenim mrežama otvorila je dušu i iskreno napisala kako se osjeća zbog rata u Ukrajini.

Naša pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa na društvenim mrežama se oglasila o stanju u Ukrajini te je iskreno napisala kako se osjeća.

"Čudno mi je uopće pisati ovo... Ne znam za vas, al mene je strah... svaki dan i svaku noć... cijeli život me panično strah upravo ovakvih situacija koje se sad događaju... možda je egoistično pričat o sebi koja pišem iz fotelje dok istovremeno ljudi u Ukrajini sjede na hladnim podovima u podrumima, u stresnom iščekivanju "što slijedi", bez svojih bližnjih... i dok se vojnici s obje strane šalju u ratove koje vjerojatno ne žele voditi... Ali užasno me strah, čak i u toj udobnoj fotelji... Ne mogu ni zamisliti kako je njima...", napisala je.

"Strah me da ljudska glupost i pohlepa ne presudi svima, da se povijest ne ponovi opet, činjenice da šačica ljudi ima kontrolu nad našim životima.... I sve to znamo već duže, samo sad je nekako opipljivo i ne ide mi iz glave... Nemam volju slikat se i objavljivat postove, iako ću morat nastavit u vedrijem tonu, za sve nas...i za sebe... nemam želje ni volje pjevat, snimat spot, promovirat ga, raditi i ignorirat situaciju... glupo mi je, nekako mi nema smisla... a razumijem da bi baš to trebalo - nastavit sa svojim životom i pokušat si zaokupit glavu... Ali jednostavno ne mogu. Nije mi cilj sijati strah! Samo me strah...", dodala je.

"...i mislim da je to normalno... Mislim da nas ima još koji držimo taj teret u sebi, samo šutimo... uvijek je nekako lakše kad o tome pričamo... Pa eto, ovo su moje misli i pričam s vama... Nadam se da se vi malo bolje nosite sa svijetom. P.S. I znam... neki će reć da se molitvom ne mogu riješit problemi, ali ja znam i vjerujem da netko gore ipak sve to vidi i čuje. I znam, nekom će biti nebuloza i glupost, ali zaista mislim da u ovim situacijama trebamo prizvati pozitivne energije, misli, pozitivne stvari i pomolit se, iskreno...za sve - i za agresore i one koji brane... za sve nas...za mir", zaključila je.

Brojne svjetske i domaće zvijezde na društvenim mrežama su pružile podršku kolegama iz Ukrajine te su pozvale na mir.

Nekoć je bila oličenje ljepote i uspjeha, a danas je beskućnica koja bosa traži hranu po smeću +13

S bujnog Sevkina dekoltea nemoguće je maknuti pogled, a zbog ovih prizora neke zanima detalj vezan za zanimljivu haljinu! +28