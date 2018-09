Jelena Rozga odlučila je kupati se u haljini.

Jelena Rozga posljednje vrijeme voli šokirati svoje pratitelje na društvenim mrežama. Nakon što je svojim fanovima pokazala stražnjicu, odlučila je ušetati odjevena u bazen.

Jelena je u zelenoj haljini jednostavno ušla u bazen i zaplivala. Sudeći po snimci, vjerojatno je nastala tijekom odmora u Grčkoj.

Fanovi su se odmah raspisali, pa su tako neki očekivali da će hodati po vodi, neki da će se pretvoriti u sirenu, dok su je neki upozorili da bi mogla prehladiti jajnike.

Tijekom ulaska u bazen Jelenu uz snimku prati pjesma Backstreet Boysa, "I want it that way".