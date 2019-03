Jelena Rozga gostovala je u emisiji Jovane Joksimović i Srđana Predojevića.

Jelena Rozga gostovala je na beogradskoj Prvoj TV, u televizijskoj emisiji Jovane Joksimović i Srđana Predojevića, gdje je doživjela nezgodu koja ju je prvo zabrinula, no onda i nasmijala, prenosi Blic.

Jelena je naime u televizijskom studiju sjela na svoje mjesto, no u jednom se trenutku počela meškoljiti pored voditelja. Isprava nije primijetila da ju je ispod stola došao pozdraviti pas Prva pa se zabrinula.

"Srce drago, to si ti. A ja gledam tko me dira tu ispod, ja mislila da me Srđan dira", izjavila je Jelena.

Jelena je komičnu situaciju podijelila i na svom profilu na Instagramu u obliku priča.