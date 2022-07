Jelena Perić na svojem profilu na Instagramu objavila je fotografiju sa suprugom Igorom Bubnjićem na kojoj su pokazali svoj preplanuli ten.

Influencerica Jelena Perić posljednjih dana uživa u Makarskoj sa svojim suprugom Igorom Bubnjićem.

Na svojem profilu na Instagramu s pratiteljima je podijelila njihovu zajedničku fotku s plaže pa u opis stavila:

"Jedna random jer smo porcnili".

Na fotki Jelena ima gornji dio bijelog badića u kojem je istaknula svoje raskošne grudi, ali i pokazala novu boju od sunčanja, kratke traper-hlačice i pletenicu.

U komentarima im se javila i Ella Dvornik pa im poručila: "Gorite", a ni sami pratitelji nisu mogli zaobići objavu, pa su ih obasipali komplimentima: "Preslatki ste", "Bojim se da vas ne prepoznajem", "Kad dođem u Zagreb 'odmjerit ćemo snage' u tenu", "Jeste bome".

Najbolje se odmara u krugu svojih najmilijih, i to osobito ako je uz nju sinčić Teo, izjavila je to za IN Magazin:

"Zahtjevan je, traži puno, puno trčkara. Sad ima dvije i pol godine, ali s druge strane, meni je to odmor za dušu. Nije samo spavanje i ležanje, nego kad ja dođem doma, kad on mene pogleda, kad se igram s njim, to je jedna vrsta relaksacije i to je za mene odmor. Tako da jedva čekam da s njim odem negdje na more, to će biti prvo ljeto da će on biti svjestan da se može kupati u moru i što je more."

No, prije toga je ipak odlučila malo vremena provesti sama uz supruga i uživati s njim u morskim avanturama.

