Dok je Jelena Perčin izašla u provod, Momčilo Otašević doma je čuvao kćerkicu Mašu.

Sredinom kolovoza glumica je postala majka po drugi put.

Jedna od najljepših i najpoznatijih domaćih glumica Jelena Perčin kćerkicu Mašu rodila je u Petrovoj bolnici u Zagrebu, a tata je Jelenin suprug Momčilo Otašević. Glumcu je ovo prvo dijete, dok Jelena iz propalog braka s poduzetnikom Kristijanom Babićem ima kćer Lotu.

Podsjetimo, par je u svibnju ove godine uplovio u bračnu luku nakon dvije i pol godine veze, a vjenčanje je održano u Crnoj Gori.

"Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", komentirala je Jelena odnos s mladim crnogorskim glumcem za IN magazin.

A zgodna Jelena sinoć je na Zagrebačkom Velesajmu pokazala kako uz sve obiteljske obaveze baš uvijek stigne izgledati besprijekorno. Zadnju večer Bipa FASHION.HR-a tako je odgledala u velikom stilu.

U maloj, crnoj haljini koju ima baš svaka žena u ormaru te rozom teddy kaputu i špic štiklama, Jelena je mamila poglede, a svoju dugu kosu ovoga je puta složila u elegantnu punđu.

Za to vrijeme, tata je bio doma s mezimicom te čekao da se zgodna mama vrati iz provoda.

