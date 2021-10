Jelena Perčin doživjela je neugodno iskustvo na letu domaće aviokompanije, a sve je odlučila podijeliti na svojem profilu na Facebooku.

Naša glumica Jelena Perčin na društvenim je mrežama odlučila podijeliti svoje iskustvo s leta naše domaće aviokompanije, na koji se ukrcala na zagrebačkom aerodromu.

"Mjesto radnje: aerodrom Franjo Tuđman check in

Stjuard: Gospođo, morate imati medicinsku masku za ulazak u avion.

Ja: Ovo je FFP3 medicinska maska koja pruža veću zaštitu od obične i itekako je medicinska

Stjuard: Ne, to nije medicinska maska! Obratite se na šalter Croatia Airlinesa!

Ja: Dobar dan, rečeno mi je da na letovima CA maska FFP3 nije dozvoljena.

CA: Tako je, obavezne su medicinske maske!

Ja: Ovo jest medicinska maska koja pruža veću zaštitu.

CA: Mi je ne dozvoljavamo!

Ja: Mogu li to dobiti napismeno molim vas!

CA: Može, izvolite!

I tako sam ušla u povijest posjedujući papir koji mi brani da se maksimalno moguće štitim od COVID-a! Imamo Hrvatsku i briljantnu nacionalnu kompaniju Croatia Airlines kojoj bi više pristajalo da se zove Croatia Brainless. Živjeli!", napisala je Jelena u statusu koji je objavila na svojem profilu na Facebooku.

"Užas", "To se meni desilo pa sam morala staviti ispod običnu", "Čitam i ne vjerujem", "Nevjerojatno", "Prestrašno! Iz vlastitog iskustva znam da su korištenje iste dozvoljavali prethodnih mjeseci. Užas", "Ima li kraja gluposti", "Ma nemooooj me… Pa do kud sve to ide", neki su od komentara koje je dobila.

S druge strane, neki su joj pokušali objasniti kako su maske s ventilima kakvu je ona nosila zabranjene na svim letovima.

"Ovo je pravo pitanje. Maske s ventilom nisu dozvoljene nigdje, i nema Croatia Airlines tu nikakva drugačija ili čudna pravila", Poštovana, niti jedna zrakoplovna kompanija ne dozvoljava maske s ventilom", "Ni jedna kompanija ne dozvoljava maske sa ventilom i to se naglašava svugdje u Europi i na prekooceanskim letovima", stoji u nekoliko komentara.

Inače, na službenim stranicama Croatia Airlinesa stoji kako je na svim njihovim letovima nošenje zaštitne medicinske maske preko nosa i usta obvezno, te da su prihvatljive zaštitne maske za lice medicinske (kirurške) maske za lice te filtrirajuće polumaske (FFP2, N95 ili KN95 bez ventila).