Divna Karleuša, majka Jelene Karleuše, preminula je prije tjedan dana, a pjevačica se s time ne može pomiriti.

Kako pišu srpski mediji, Karleuša je u jako teškom stanju, uz nju su cijelo vrijeme prijatelji i obitelj, ali sigurno je da će joj trebati neko vrijeme da se oporavi.

Naime, pjevačica odbija jesti i piti i cijelo vrijeme uzima lijekove lijekove za smirenje, a kosu je drastično skratila.

''Jelena je potpuno ušutjela. Samo gleda u jednu točku, doziva majku i to je sve. Nas prijatelje ne vidi. Na telefon se ne javlja, ne čita poruke. Teško nam je gledati je u tom stanju jer to nije ona naša Jelena koja je uvijek bila jaka za sve nas, a do posljednjeg dana bila je jaka i za svoju majku. Nije dozvoljavala da itko zna da je njezina majka bolesna, o njoj je uvijek govorila s najvećim optimizmom. I kad je njezinoj majci bilo jako loše, ona bi svejedno sve odradila sa smješkom, nitko nikad nije mogao znati bori li se s nekim problemom. I takva je Jelena cijeli život, uvijek je bila prava lavica'', govori izvor blizak pjevačici.

Svi se boje da će Jelenu tuga potpuno preuzeti jer, kažu, ona se uvijek zalagala za druge, a sama odbija svaku pomoć. Suprug Duško Tošić poslije sprovoda se morao vratiti u Kinu gdje igra za jedan njihov nogometni klub, a navodno će s ei ona uskoro zaputiti za njim.