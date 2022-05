Jelena Karleuša na Insatgramu je objavila fotografije na kojima razgolićena pozira na Harley Davidsonu s puškama u rukama, a obožavatelji su zaključili da snima novi spot.

Popularna srpska pjevačica Jelena Karleuša poznata je i po svojim razgolićenim izdanjima, a nema problema ni sa skidanjem do kraja, ne nekako i dalje uspijeva iznova iznenaditi javnost.

Sada je na Instagramu podijelila niz fotografija na kojima pozira na Harley Davidsonu s puškama u rukama i u kožnom kostimiću koji je jedva uspio pokriti njezine raskošne obline.

Jelena je napravila još jednu seriju golišavih fotografija na motoru na kojima nosi uski prozirni kombinezon koji otkriva stražnjicu, a objavila je i video na kojem je vozi nepoznati frajer s kacigom dok se ona mazi o njega.

"Atomska plavuša", "Nema dalje", "Kraljica si", pisali su joj obožavatelji koje su izludili seksi prizori, a mnogi su zaključili i da snima novi spot, što ih je također raspametilo.

No Jelena je nedavno pokazala i da se zna zakopčati do grla kada prilika tako nalaže, a u njezinom slučaju radilo se o odlasku na sud za koji je obukla zatvorenu haljinu do koljena, ali je odabrala uski model pa su obline opet bile u fokusu.

