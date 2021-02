Srpska pjevačica Jelena Karleuša objavila je na Instagramu novu fotografiju na kojoj pozira u svom najvatrenijem izdanju za što je i ovaj put dobile tisuće komplimenata.

Pjevačica i jedna od najvećih estradnih zvijezda susjedne nam Srbije, 42-godišnja Jelena Karleuša počastila je svojih 2,3 milijuna pratitelja na Instagramu jednim od najprovokativnijih izdanja u kojima smo ju u posljednje vrijeme imali prilike vidjeti.

Jelena je objavila fotografiju na kojoj je od glave do pete odjevena u treper, ali u najminijaturnijim odjevnim komadima - tangicama i gornjem dijelu bikinija, a na sebe je nabacila i kratku traper jaknicu. U krupnom planu tako se našla njezina bujna pozadina ali i dekolte dok pozira ispred ogledala.

"Bomba", "Gasi internete", "Ženo jesi li realna", "Izgledaš sjajno", "Ovo je žena za sva vremena. Jeco, skidam ti kapu, ti si avion", "Savršena si", "Svaki put se oduševim kada te vidim", "Kraljica nad kraljevima", "Srce će me opalit kad vidim kako imaš dobru guzu. Nemoj mi to radit", "Meni nije dobro, ima da ljudi padnu u nesvijest", "Moram reći da rijetko pregledam tvoje slike na Instagramu, ali ovo je stvarno wow", "Dobra si toliko da me kao ženu boli gledat u tebe (pozitivna ljubomora naravno). Level pro", samo su neki od komentara u kojima joj se obožavatelji dive.

Jelena inače slovi kao jedna od pjevačica s najhrabrijim modnim ukusom kojim često pomiče granice i bude tema brojnih medijskih natpisa i naslovnica. Iako se već puno puta našla na meti kritika da previše koristi fotošop i uređuje fotografije koje objavljuje na Instagramu, to njezine vjerne obožavatelje ne spriječava da joj se i dalje nastave diviti i obasipati je komplimentima.