Jelena Đoković u rijetkom se intervjuu za srpske medije osvrnula na to što se od nje očekuje kao žene poznatog sportaša.

Supruga teniskog asa Novaka Đoković, Jelena, dala je rijetki intervju za srpske medije.

U njemu je uglavnom govorila o humanitarnom radu kao rukovoditeljica Fondacije Novak Đoković koja u Srbiji uskoro otvara 44 vrtića, no osvrnula se i na privatne teme, žaleći se kako joj posljednjih godina nedostaje privatnosti.

"Kad si mlad sviđaju ti se svjetla reflektora i pozornost, jer ti to iskustvo u početku ne daje naslutiti da to može donijeti i poteškoće. Gledamo u javne osobe i mislimo da je ta vrsta publiciteta u redu. No kako vrijeme prolazi, nedostaje vam anonimnost, privatnost da možete bilo kad, u bilo kojem izdanju, raditi ono što želite", započela je Jelena za Vesti-online istaknuvši kako se pokušava oduprijeti svim tim zadanim formama.

"Nekad zbog toga trpim kritike zašto se nisam našminkala ili zašto nisam uvijek u štiklama, ali sam odlučila da, između onog kako ja sebe vidim i volim i kako to javnost očekuje, biram ne razočarati ono što jesam."

Raspričala se i o tome kako uspješno izbjegava da bude na žutim stranicama u tisku ili na portalima.

"Vrijeme u kojem živimo s razvojem tehnologija i društvenih mreža, pridonijelo je da je život javnih osoba dostupan u svakom trenutku. Svjesna sam da kao supruga popularnog sportaša mogu biti zanimljiva žutom tisku pa se iz tog razloga trudim ne davati mnogo povoda za naslove", zaključila je Jelena.