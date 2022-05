Jelena Beba Balašević sukobila se s članicama benda The Frajle oko njihova Youtube kanala koji je bio privremeno uklonjen.

Kći neprežaljenog kantautora i glazbenika Đorđa Balaševića Jelena Beba Balašević prozvala je članice popularnog benda The Frajle nakon što su se pojavila šuškanja da je upravo obitelj Balašević kriva za privremeno uklanjanje njihova Youtube kanala.

"Od jučer dobivam poruke i pozive na temu toga kako grupa Frajle ima probleme, s jedne strane, a s druge strane kako grupa Frajle pravi probleme... Iskreno? Boli me uvo. Ne bavim se tuđim zapletima niti me zanimaju. Nisam na primjer znala ni da im Lidija Samardžija nije više menadžerica kao što je napisala u komentaru jučer, u kojem je također potvrdila da pouzdano zna da njihov famozni YouTube kanal nema apsolutno nikakve veze s obitelji Balašević. Očekujem da u idućim danima grupa Frajle javno demantira da smo im mi ikada išta branili. Jer, malo je sad već dosta iživljavanja. Pa da krenemo redom. Godinu dana slušam izmišljotine o svojoj obitelji. Predvidivo i očekivano, jer: "da sam blizu, ne bi im se dalo". Ne očekujem od ljudi previše, na svoju sreću, pa tako nisam iznenađena što se nije javila nijedna članica grupe Frajle da javno kaže da privremeni nestanak njihovog famoznog kanala nema apsolutno, niti može imati veze sa mnom, ili s bilo kime od nas. To je bila neka njihova poslovna, ili privatna odluka… Ili poslovno-privatna… Kako god, njihova… - Osobno mi je malo bez veze što se nijedna od njih, pa ni njihova menadžerica Lidija Samardžija, nije javila da kaže kako su svaki put kad su pitale autora da li mogu da izvode njegove pjesme, uvijek naravno dobivale potvrdan odgovor… Pouzdano znam jer sam bila posrednik", poručila je Jelena putem društvenih mreža,

Djevojke iz benda na kraju joj nisu ostale dužne odgovor, točnije o svemu se oglasila Nevena Buča na svom facebook profilu.

"Draga Bebo, čitamo tvoje statuse te evo nekoliko informacija. Nikada nismo izjavile da naš YouTube kanal ima bilo kakve veze s tobom niti nas je ikad itko pozvao da komentiramo tu temu. Ni jedne novine, niti jedan portal, novinar, niti bilo tko osim tebe u ovim statusima. Iskreno ne znamo tko je to uopće rekao i povezao naš YouTube s tobom (vama) i za to smo prvi put čule ovim putem pa evo i lijepe prilike da pozovemo sve da 'zaprate' naš kanal. Mi smo veliki ljubitelji Đoletove muzike, lika i djela i to smo uvijek pričale, javno i privatno. Također poštujemo tvoju obitelj, s vama smo uvijek imale korektnu suradnju i to je također javno poznato. Zvale smo te i pisale ti (ostale bez odgovora), a evo sada i ovako... Imaš poziv od nas za kavu jer novosadski je ljubav, Frajle", napisala je Nevena na svom profilu na facebooku.

