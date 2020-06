Jeff Bezos prošle godine je ostavio suprugu MacKenzie zbog Lauren Sanchez, a par se posvađao s njezinim bratom jer je prodao fotografije medijima.

Prvi čovjek Amazona Jeff Bezos već je najbogatiji na svijetu, a uskoro bi mogao srušiti svjetski rekord po broju nula koje ima na računu. Stručnjaci govore da bi do 2026. godine mogao biti težak više od bilijun dolara, ako mu zarada nastavi rasti trenutačnim tempom.

Bezos je proteklih mjeseci proživio pravu preobrazbu. Od nepoznatog šmokljana postao je pravi zavodnik, a prošle je godine ostavio suprugu MacKenzie s kojom je bio 26 godina te ju je razvodom učinio trećom najbogatijom ženom na svijetu kada je dobila 38 milijardi dolara u brakorazvodnoj parnici.

Ljubavni mu je život postao prava drama otkako je priznao da ljubi TV voditeljicu Lauren Sanchez. Par se zaručio, no konstantno ih prate nevolje. Prema posljednjim informacijama, brat njegove zaručnice, Michael, ukrao je fotografije snimljene na jednom od Bezosovih raskalašenih tuluma te im prijetio da će ih prodati medijima.

Daily Mail piše kako je Michael navodno ukrao gole fotografije i pokušao ih prodati za 200.000 dolara, a on sada prijeti da će tužiti milijardera zbog klevete. "Štitio sam sestru od dana kada se rodila i zbog nje sam nagrabusio previše puta. Naša obitelj sada se raspala i izgleda da Lauren nije niti malo briga za mene", izjadao se Michael.

56-godišnjeg milijardera optužio je da se udružio sa šefom svog osiguranja kako bi njega okrivili da je ukrao fotografije i prodao ih medijima. "Sljedeći put kada vidim sestru i njezina zaručnika, bit ćemo na sudu", zaključio je. Michael tvrdi kako je očekivao barem ispriku, no ni to nije dobio. "On želi javnu ispriku na naslovnici Washington Posta, mediju koji je u vlasništvu upravo šefa Amazona", kaže izvor blizak muškarcu.

Jeff Bezos s Lauren se počeo viđati dok je još bio u braku, nakon čega je slijedila rastava. Lauren se u to vrijeme rastala od svog bivšeg supruga, moćnog holivudskog agenta Patricka Whitesella.