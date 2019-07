Jeff Bezos i Lauren Sanchez pratili su finale Wimbledona između Rogera Federera i Novaka Đokovića.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez, žena zbog koje je najbogatiji čovjek na svijetu ostavio suprugu s kojom je bio 25 godina, finale Wimbledona između Novaka Đokovića i Rogera Federera izabrali su kao događaj na kojem će se prvi put pojaviti zajedno otkako je javnost saznala za njihovu vezu.

Nježnosti su pred fotografima izmjenjivali samo nekoliko dana nakon što je ovaj milijarder finalizirao razvod vrijedan 38 milijardi dolara sa suprugom MacKenzie S. Bezos, a sedam mjeseci nakon što je njihova afera otkrivena.

Jeff i Lauren sjedili su samo tri reda iza princa Williama i Kate Middleton, a dok su se ljubakali i smješkali jedno drugome, bilo je jasno da ih više nije briga za tuđe komentare.

Jeff i MacKenzie vjenčali su se 1993. godine. MacKenzie je inače poznata novelistica i filantropistica. Odrasla je u Sjevernoj Kaliforniji, a diplomirala je na Sveučilištu Princeton, gdje je i surađivala sa slavnom književnicom Tonijom Morrison, dobitnicom Pulitzerove nagrade za roman "Beloved" 1993. godine.

Nakon godinu dana braka preselili su se u Seattle kako bi Jeff pokrenuo Amazon, a ona je radila za kompaniju kao računovotkinja te bila zadužena za prodaju knjiga kao jedna od prvih zaposlenica. U Amazonu je radila sve do prije pet godina.

Što se tiče Jeffa i Lauren, oni su se poznavali godinama, kao i njihove obitelji, i često su se družili. Prije nekoliko godina snimljeni su na jednoj zabavi, zajedno s bivšim Laureninim suprugom Patrickom Whitesellom.

Šira publika Lauren je upoznala 2005. godine kao voditeljicu plesnog natjecanja "So You Think You Can Dance", no napustila je show nakon prve sezone prikazivanja.

Od 2011. do 2017. godine vodila je emisiju "Good Day LA", a radila je i kao reporterka, ali i kao pilotkinja helikoptera.

Osim voditeljskog posla, ova zanosna crnka može se pohvaliti i glumačkim ostvarenjima jer je glumila u filmovima "The Longest Yard", "The Day After Tommorow", "Fight Club" i "Ted 2".