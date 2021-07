Jean-Marie Bigard i Lola Marois uhvaćeni su u zajedničkim trenucima u Saint Tropezu, a paparazzo fotografije svjedoče koliko se vole i nakon 10 godina braka.

Popularni francuski komičar 67-godišnji Jean-Marie Bigard i njegova 29 godina mlađa supruga, pjevačica Lola Marois snimljeni su kako uživaju u morskim radostima na plaži u Saint Tropezu, a nikome nije promakla njezina utegnuta linija.

Par se zabavljao i razmjenjivao nježnosti u plićaku, a Lola nije propustila da okine nekoliko selfieja u bikiniju. Nedavno su proslavili desetu godišnjicu braka, koji je unatoč velikoj razlici u godinama uspio opstati.

38-godišnja Lola u nedavnom intervjuu za Non Stop People prisjetila se trenutka kada su se upoznali 2007. godine.

"Bila sam još mlada djevojka, imala sam 24 godine, ali relativno zrela jer sam već puno prošla u životu. Bila je to neobična i intelektualna ljubav na prvi pogled", izjavila je Lola.

Upoznali su se na snimanju humorističnog showa "My shrink is doing better". Jean-Marie je tada bio još oženjen pa su vezu tajili od javnosti prije nego što su sve službeno potvrdili 2009. godine, nekoliko mjeseci nakon što se on razveo.

Jean-Marie je Lolu odveo pred oltar 27. svibnja 2011. godine i uskoro su postali roditelji blizanaca Julesa i Belle, a danas se vole kao prvog dana, čemu svjedoče i njihove najnovije paparazzo fotografije.