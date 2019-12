Prije nego je upoznao Beyonce, reper Jay-Z svim se silama trudio osvojio pjevačicu Aaliyah čiji je život prekinu 2011. godine na Bahamima.

Pjevačica Aaliyah poginula je u avionskoj nesreći 2001. godine, a sada su na površinu isplivale fotografije od godinu dana prije na kojoj se od nje ne odvaja reper Jay-Z, danas poznat kao suprug slavne Beyonce.

Riječ je o fotografijama koje su nastale na zabavi povodom Dana nezavisnosti, a na njima reper grli pjevačicu, pleše s njom te ne skida osmijeh s lica.

Fotografije su stigle nakon tvrdnji glazbenog producenta Damona Dasha, koji je ljubio Aaliyah otprilike godinu dana do njezine smrti, kako se Jay-Z opasno motao oko pjevačice, no kako sumnja da je među njima bilo ičega obzirom da je tada bila s njim. Dash je Jay Z-jev bivši poslovni partner.

On je bio na istoj toj zabavi, a na njoj se može vidjeti kako pleše bez majice sa grupom djevojaka, dok 21-godišnja Aaliyah pozira s reperom koji je u to vrijeme imao 30 godina.

"Bila je to zabava koju je organizirao upravo Jay-Z i unajmljenoj vili u East Hamptonu na kojoj su bile sve glazbene face toga doba, kao npr. P. Diddy. Aaliyah je u to vrijeme bila velika zvijezda te je upravo snimila popularni film 'Romeo Must Die', dok je Jay-Z još bio slobodan. Mislio sam prvo da je to zafrkancija ili neka buduća poslovna suradnja, jer je Damon tada već službeno bio s Aaliyahom, a Jay-Z mu je bio partner i prijatelj, no on se stvarno upucavao. Ponekad dečki djele djevojke, ne znam jel to bio ovdje slučaj", otkrio je nepoznati izvor.

Damon je kasnije istaknuo kako su se on i Aaliyah planirali vjenčati, no ljubav je prekinula stravična zrakoplovna nesreća na Bahamima 2001. godine u kojoj nitko nije preživio. Prethodno, Aaliyah se kao maloljetnica u tajnosti udala za glazbenika R. Kellyja.

Spomenute fotografije su nastale 2 godine prije nego se Jay-Z zaljubio u svoju sadašnju suprugu Beyonce s kojom ima troje djece.