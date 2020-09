Tom Hardy je dobar odabir prema mišljenju brojnih žena, no neki obožavatelji popularne franžize se ne slažu i kažu da ga ne mogu zamisliti u toj ulozi.

Nedavno je procurila informacija da će Tom Hardy sljedeći utjeloviti tajnog agenta 007 jer je oduševio producente na audiciji u lipnju.

Iako bi to trebalo biti službeno potvrđeno tek u studenom ove godine nakon premijere filma "No Time To Die" u kojem Daniel Craig posljednji put igra Bonda, već se naveliko raspravlja o Hardyju i njegovom talentu. Javnost komentira o njegovim prijašnjim ulogama i je li dovoljno uglađen da odigra lik Bonda.

Tom je glumio u raznim filmovima, a najpoznatiji je kao šef židovske mafije u seriji "Peaky Blinders", Jamesa Delanyja u seriji "Taboo" na kojoj je surađivao s ocem, a pojavio se u i novom nastavku franšize "Mad Max: Fury Road" i za najavljeno je da će biti i u novom dijelu.

Sigurna jedna od najvećih preobrazbi britanskog ljepotana, čije tijelo krasi 30 tetovaža, je ona u mafijaškog šefa Ala Caponea. Zbog te uloge se obrijao skroz na ćelavo i nosi periku, a lice mu je preobraženo šminkom.

Dio obožavatelja ne može zamisliti Hardyja kao 10. glumca koji će utjeloviti Bonda zbog njegovih tetovaža koje će sigurno otkriti u pojedinim seksi scenama s lijepim damama po kojima je agent 007 poznat. No brojne žene su oduševljenje viješću i raduju se informaciji te nadaju da je točna.

Inače, Hardy jako drži do privatnosti i iznenađuje da uopće ima Instagram profil, no na njemu uglavnomdijeli fotografije sa snimanja i videe povezane uz filmove. Usto, zabranio je komentare ispod objava.