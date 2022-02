Jason Ritter stao je u obranu supruge Melanie Lynskey nakon komentara o težini koji su se proširili društvenim mrežama.

Američki glumac Jason Ritter oglasio se na Twitteru kako bi stao u obranu svoje tri godine starije supruge, glumice Melanie Lynskey nakon što je postala meta izrugivanja i sramotnih komentara na društvenim mrežama i to zbog izgleda.

41-godišnji Jason, podijelio je ženin komentar u kojem je izrazila svoju frustraciju na tu temu pa poručio dežurnim dušebrižnicima što misli o tome.

"Ako netko ima daljnje neželjene komentare o bilo čijem tijelu, može ih slobodno napisati trajnom tintom na vlastito čelo", poručio je glumac.

If anyone has any further unsolicited comments about *anybody* else’s body, they can feel free to write them in permanent ink onto their own foreheads and swan dive directly into the sun https://t.co/5UyaHmR4JS

Melanie se prethodno oglasila kako bi komentirala ljude koji joj šalju neželjene komentare o težini pod krinkom brige za njezino dobro.

"Najupečatljivije su poruke poput onih "Ja brinem za njezino zdravlje!! K*** ti me ne vidiš na mom biciklu! Ne vidiš me kako trčim kroz park sa svojim djetetom. Mršavo nije uvijek jednako zdravo", napisala je glumica.

The story of my life since Yellowjackets premiered. Most egregious are the “I care about her health!!” people…bitch you don’t see me on my Peleton! You don’t see me running through the park with my child. Skinny does not always equal healthy https://t.co/W2poMmsv1p