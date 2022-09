Jason Momoa pokazao je novu tetovažu na zanimljivom mjestu, a otkrio je i kako je nedavno ošišao svoju dugu kosu.

Slavni holivudski zavodnik Jason Momoa pokazao je svoju novu tetovažu u novom videozapisu na Instagramu.

Nakon dvije godine posjetio je havajsku zračnu luku koja nije imala letove zbog pandemije Covida-19. U čast ponovnog otvaranja i novih letova, Jason je istetovirao i poseban uzorak na lijevoj strani glave.

''Hawaiian Airlines - ponosan što sam Havajac, ponosan što vozim Hawaiian Airlines, najbolji dio je što konačno leti i na Novi Zeland; prošle su dvije godine otkako nisu mogli otići zbog COVID-a'', započeo je Jason video.

''Hawaiian Airlines, volim te zbog ovoga i imam nešto posebno za tebe'', rekao je te skinuo šešir kako bi pokazao uzorak koji je tetovirao.

''Šef rata se vratio!'', nadodao je.

Jason je oko vrata nosio košulju pa se tetovaža do kraja ne vidi, ali je njegov bliski prijatelj za Just Jared rekao kako se tetovaža proteže skroz do vrata te da je povezana s havajskom kulturom i korijenima.

Momoa isti motiv ima istetoviran i na lijevoj podlaktici, a zanimljivo je da ovakav uzorak označava grb njegove obitelji.

''U havajskoj mitologiji, vjeruje se da je aumakua predak koji je umro i vratio se u drugom obliku kako bi zaštitio svoju obitelj, u obliku morskog psa. Stoga je čuvar Momoine obitelji upravo ova životinja'', rekao je jednom Momoa, a trokutići usmjereni u jednu stranu označavaju i zube morskog psa.

Na Instagramu je također podijelio i seriju fotografija na kojima je prikazan proces tetoviranja i koliko je ljudi sudjelovalo. Pokraj njega na krevetu ležali su mladići koji po svojem tijelu također imaju tetoviran isti motiv, a podršku glumcu dali su držajući ga za ruke.

Također, na fotografijama je vidljivo da je Momoa koristio posebnu tehniku tetoviranja. Naime, umjesto klasične igle za tetoviranje, za proces se koristi ''handtapp'' tehnika tetoviranja. Tattoo majstor lagano lupka u drveni alat u obliku slova L s iglom natopljenom tintom na vrhu, a ovakva se tehnika prije, ali još i uvijek koristi u zemljama Dalekog istoka i Oceanije te izgleda vrlo bolno.

Podsjetimo, Momoa je nedavno šokirao obožavateljice objavom da šiša svoju dugu kovrčavu kosu po kojoj je bio poznat.

Jason je obrijao lijevi i desni dio glave, a na novom videozapisu vidi se da je ipak ostavio dio duge kose koji sada nosi u pundžici. Kosu je ošišao kako bi skrenuo pažnju na korištenje jednokratnih plastičnih boca koje završavaju u oceanima.

Jason je poznati aktivist te se često zalaže za korištenje prirodnih materijala i zaštitu prirode, a osmislio je i svoj brend za vodu Manalulu.

Organizacija za svaku kupljenu bocu napravljenu od aluminija skuplja jednu plastičnu bocu iz oceana, a Jason ima i svoj brend So iLL koji proizvodi tenisice i odjeću od materijala koji ne štete prirodi.

Sudeći po njegovim aktivnostima, Jason je i veliki obožavatelj svoje zemlje Havaja, a ponosno ističe svoju kulturu i korijene pa je s vremenom takav havajski stil postao i njegov zaštitni znak.

