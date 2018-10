Jason Derulo je nakon prekida s Jordyn Sparks osvojio manekenku Daphne Joy.

Brojimo svega nekoliko dana do glazbenog spektakla u zagrebačkoj Areni.

Nastup Jasona Derula zagrebačka publika očekuje s nestrpljenjem već nekoliko mjeseci, a u subotu će napokon moći uživati u nekim od njegovih najvećih hitova.

Američki pjevač u zagrebačku Arenu dolazi prvi put u organizaciji Star produkcije u sklopu turneje “2SIDES WORLD TOUR”. Nastupit će na veličanstvenoj pozornici veličine 20 metara, koju će postaviti tim od 60 ljudi, uz mnoštvo svjetlosnih efekata, pirotehnike i tri spektakularna videozida koja će pokrivati binu.

Jason Derulo i Daphne Joy (Foto: AFP)

Osim uspješne karijere, 29-godišnji Jason poznat je i kao veliki zavodnik, a posljednje dvije službene djevojke bile su također poznate ljepotice - pjevačica Jordin Sparks i model Daphne Joy.

S Jordin je bio u vezi tri godine prije ne tako lijepog prekida u rujnu 2014. godine. Jordin je postala zvijezda nakon što je sa svega 17 godina pobjedila na showu "American Idol", a nakon prekida nije skrivala koliko pati. Navodno ju je Jason ostavio preko telefona.

"Stvari su se otele kontroli. Bilo je puno napetosti iz različitih razloga, puno svađa... Sve je to s vremenom negativno utjecalo na naš odnos. Kad počnete imati više loših nego dobrih vremena, vrijeme je da odustanete, jer sve to postaje neizdrživo. Takva napetost puno je teže pala njoj, nego meni. Ona je postala jako frustrirana, što je postao i moj problem. Varanje nije bio razlog našeg prekida, unatoč raznim pričama", ispričao je jednom prilikom Jason, no dalje se nije previše izjašnjavao.

Šuškalo se i kako je mlada pjevačica htjela brak i obitelj, dok on nije bio spreman, a zanimljivo ,danas je sretno udana te ima sinčića.

Jason Derulo i Jordin Sparks (Foto: AFP)

Nakon Jordin, Derulo je osvojio manekenku Daphne Joy 2016. godine koja je poznata i po tome što iz veze s reperom 50 Centom ima sina Sirea. Par je bio u ljubavi 7 mjeseci, a navodno je ona bila ta koja je inicirala prekid jer glazbenik nije bio previše ozbiljan.

Nitko od glavnih aktera nije bio raspoložen za komentiranje prekida, a nekoliko dana kasnije, pjevač je već tulumario okružen brojnim ljepoticama.

Prošle godine Jason je sam otkrio kako ima djevojku, no nije htio otkriti njezin identitet. Tko zna, ako je još aktualna, možda dolazi s njim u Zagreb već ovoga petka.