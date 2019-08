Jared Leto stigao je na otok Obonjan gdje za nekoliko dana počinje njegov festival "Camp Mars".

Američki pjevač i glumac Jared Leto na svom je profilu na Instagramu otkrio kako je stigao u Hrvatsku i to nekoliko dana prije početka njegova "Mars festivala" za čiju je ovogodišnju lokaciju odabrao otok Obonjan u blizini Šibenika.

"Samo nekoliko dana do Mars island festivala, malo istražujem ovdje. Osjećam otočke vibracije i jedva čekam da vas vidim, bit će nevjerojatno", rekao je Jared u priči koju je objavio.

Osebujni glazbenik se već nekoliko godina bavi organizacijom festivala "Camp Mars" zajedno s članovima svog benda Thirty Second to Mars, a on će se ove godine održati na otoku Obonjanu, kojeg je cijelog zakupio.

"Zakupio sam cijeli otok u Hrvatskoj. Izgleda nevjerojatno. Imamo vlastiti otok u Hrvatskoj i bit će ludo", rekao je Jared prije nekoliko mjeseci u prijenosu uživo na svom profilu na Instagramu i time iznenadio brojne obožavatelje jer se festival dosad održavao u Kaliforniji.

Festival će trajati od 9. do 12. kolovoza, a uz koncerte, posjetitelji festivala moći će se opuštati u aktivnostima poput joge i meditacije, a bit će organizirana i umjetnička događanja.

Cijene karata iznose od 6700 do vrtoglavih 42 tisuće kuna, a uključuju sve koncerte, dodatne aktivnosti, smještaj i hranu.