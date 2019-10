Jared Leto pokušao je stopirati snimanje filma "Joker" jer nije dobio glavnu ulogu, kojoj se dugo vremena nadao.

Američki glumac i glazbenik Jared Leto bio je bijesan zbog činjenice da je uloga Jokera u istoimenom filmu, koji se ovih dana prikazuje u kinima diljem svijeta, dobio njegov kolega Joaquin Phoenix, a ne on.

Naime, 47-godišnji Jared je nasilnog Jokera utjelovio u filmu "Suicide Squad" iz 2016. godine, a nakon što je uloga pripala nekomu drugome, njegovi su agenti čak pokušali stopirati film, prenose američki mediji poput The Hollywood Reportera.

Njemu blizak izvor otkrio je da se Oskarovac žalio svojim agentima u CAA te da je čak zatražio od svog glazbenog menadžera Irvinga Azoffa da da nazove čelne ljude komaprije Warner Bros i zatraži da se film ne snima. Iako ta vijest nije potvrđena, Jared je nije želio komentirati, no njegova i Azoffova suradnja je završila.

The Hollywood Reporter je svojevremeno bio izvjestio da je Jared bio uvjeren da će dobiti ulogu u filmu o Jokeru, no da ga je redatelj Todd Phillips odlučio zamijeniti Phoenixom.

On se zasad o tome nije oglasio, jedino što je svima jasno da se njegov Joker poprilično razlikuje od Joaquinovog. Leto je mjesecima ulazio u svoj lik, jednom je prilikom čak poslao živog štakora Margot Robbie, a metke Willu Smithu, koji su inače bili dio glumačke postave "Suicide Squada".

Film je na kino blagajnama dobro prošao, međutim, kritika mu nije dala sjajne ocjene. U tijeku je snimanje i drugog dijela, no Jared se kao Joker neće vratiti. Nakon "Suicide Squada" snimio je tek dva filma, 2017. godine "Blade Runner 2049" i 2018. godine "The Outsider". Sljedeći koji bi trebao snimiti je "Morbius movie" čija je premijera zakazana za 31. lipanj 2020. godine. Trenutno radi i na snimanju filma "Little Things" uz Denzela Washingtona, Ramija Maelka i Natalie Morales.