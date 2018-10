Za Jameson party uvijek se traži karta više, a izuzetak nije bio ni posljednji party, održan proteklog petka u bivšoj tvornici vlakova Gredelj, mjestu koje je dosad spavalo čvrstim zimskim snom.

Preko 500 posjetitelja željnih dobre zabave utažilo je svoju žeđ za nezaboravnim provodom i ispunilo veliku halu nekadašnje tvornice vlakova, a kroz program ih je vodio rođeni showman, neponovljivi Mario Petrković.

Lampice, fotkaona s ljuljačkom, POP UP brijačnica popularnog barber shopa Gospon Fulir, vrhunski varioc Nino Hives, briljantni step plesači i The Groove Station - bend koji je sve prisutne ostavio bez daha te ih rasplesao do samog jutra, bili su tek mali djelić ove nezaboravne večeri, koju su na najbolji način priveli kraju DJ-evi Carl Maxx i Phillipe.

Daniel Bilić (Foto: Petar Santini i Domagoj Blažević)

Fil Tilen (Foto: Petar Santini i Domagoj Blažević)

Tomo in der Mühlen (Foto: : Petar Santini i Domagoj Blažević)

Nedvojbeno najluđi jesenski tulum nisu propustili ni brojni poznati, poput glazbenika Filipa Dizdara, Fil Tilena, Matije Cveka, Nike Turković, producenta Tomo in der Mühlena, redatelja Igora Šeregija, voditelja Daniela Bilića i Alex Milinković i mnogih drugih.