James Woods navodno se zaručio sa Sarom Miller s kojom je u vezi posljednjih nekoliko godina, a u javnosti se rijetko zajedno pojavljuju.

Legendarni holivudski glumac James Woods pokrenuo je ozbiljne glasine o zarukama sa svojom 42 godine mlađom djevojkom, spisateljicom Sarom Miller nakon što je na njezinoj ruci uočen blistavi dijamant.

74-godišnji James i 32-godišnja Sara snimljeni su u jednim od rijetkih zajedničkih izlazaka na večeru u Zapadnom Hollywoodu, a glasine o zarukama dolaze i nakon što je on u travnju i sam dao naslutiti kakvi su mu planovi.

"Život je blagoslov", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju na kojoj Sara pozira s dijamantnim prstenom, no predstavnicima medija još ništa nije službeno potvrdio.

Par je djelovao kao u sedmom nebu, a James je mladoj partnerici posvećivao svu moguću pažnju i nježno je dodirivao. Nije poznato kada su točno započeli vezu, ali James se o Sari prvi put na društvenim mrežama oglasio još 2016. godine, a pojavili su se zajedno i na dodjelu nagrada Writers Guild 2017. godine.

Glumac iza sebe ima dva propala braka, onaj s Kathryn Morrison s kojom je bio oženjen od 1980. do 1983. godine, dok je sa Sarah Owen u braku bio od 1989. do 1990. godine. Bio je i u vezi s Kristen Bauguess i to u vrijeme kada je on imao 66, a ona samo 20 godina, kao i Ashley Madison koja je imala samo 19 godina kada su bili zajedno.

Sada se ponovno našao na naslovnicama svjetskih medija i to zahvaljući razlici od 46 godina koliko dijeli njega i Saru, a vezu s Kristen također nisu zaboravili spomenuti.