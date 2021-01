Televizijski voditelj James Corden je prema pisanju američkih medija pomogao tajiti ljubavnu vezu Harryja Stylesa i Olivije Wilde.

Slavni američki voditelj James Corden navodno je pomagao da romansa glazbenika Harryja Stylesa i glumice Olivije Wilde ostane tajna, nakon što mu je dopustio da boravi u njegovu kalifornijsku domu dok je snimao Olivijin novi film "Don't Worry Darling".

Cijela priča je počela nakon što je Daily Mail objavio ekskluzivne fotografije 26-godišnjeg Harryja i 36-godišnje Olivije nastale kada su se zajedno vraćali u njegov dom u Los Angelesu s prtljagom u rukama, nakon što zajedno viđeni u Montecitu na vjenčanju, što je prema pisanju stranih medija bila i konačna potvrda njihove veze.

Daily Mail prenosi kako je 42-godišnji James bio upoznat sa svime i kako je pomogao Harryju da bude nasamo s Olivijom, a par je snimljen kako se tijekom vikenda drže za ruke na vjenčanju Harryjeva agenta i gdje ju je svima predstavio kao svoju djevojku.

Fotografije s vjenčanja pogledajte ovdje.

"Veza između Harryja i Olivije je nova. Ona je režirala film u kojem glumi i Harry, a na setu je doslovno bilo deset ljudi jer su se svi strogo pridržavali pravila donesenih zbog pandemije koronavirusa. Harry je tijekom snimanja boravio u kući Jamesa Cordena u blizini Palm Springsa, pa su mogli biti sami i držati svoju vezu u tajnosti. Dakle, svi su bili iznenađeni i prilično oduševljeni kada je Harry doveo Oliviju kao svoju pratnju na vjenčanje", izjavio je izvor blizak Harryju za Page Six.

Dodao je i kako Harry ne mari za razliku u godinama i da se nije ustručavao ljubiti svoju novu dragu pred svima.

"Odmah su kliknuli. Oboje su umjetnici i strastveni ljudi i svi su mogli primijetiti tu neku iskru kod njih. Jasno je da uživaju", otkrio je anonimni izvor.

Olivia je posljednjih osam godina provela s 45-godišnjim kolegom Jasonom Sudeikisom s kojim je bila i zaručena i ima dvoje djece, no u studenom prošle godine objavili su kako više nisu zajedno, no ništa nije upućivalo na to da bi Harry mogao biti dežurni krivac.

Olivia je tek nedavno u intervjuu za magazin People priznala kako ju je vijest da je Harry pristao glumiti u njezinu projektu toliko razveselila da je počela isto trena plesati od sreće, a čini se da će tako i nastaviti.