James Caan preminuo je u 83. godini, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na službenom Twitter profilu od strane njegove obitelji.

Slavni američki glumac i zvijezda filma "Kum" James Caan preminuo je u 83. godini, tužnu je vijest potvrdila njegova obitelj, a uzrok smrti nije otkriven.

"S velikom tugom javljamo da je Jimmy preminuo navečer 6. lipnja. Obitelj cijeni podršku, ljubav i suosjećanje i moli da se poštuje njihova privatnost u ovim teškim vremenima", stoji u kratkom priopćenju koje je objavljeno na glumčevom službenom Twitter profilu.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



