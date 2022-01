James Argent dosegao je 170 kilograma kada su mu doktori rekli da je u životnoj opasnosti, a otada se doslovno prepolovio.

Britanska reality zvijezda James Argent (34) iznenadio je javnost svojom nevjerojatnom transformacijom.

Nakon operacije želučane premosnice, koja mu je spasila život, posvetio se tjelovježbi i zdravom životu te je u samo devet mjeseci uspio izgubiti više od 80 kilograma.

Na operaciju je potrošio 10 tisuća funti, a uklonjeno mu je 70 posto masnog tkiva iz trbuha, piše Daily Mail.

"Prije devet mjeseci sam sanjao o svojem Adele trenutku i evo ga. Nakon što su mi sa 170 kilograma doktori rekli sam u životnoj opasnosti, donio sam odluku o želučanoj premosnici i uspio izgubiti 82 kilograma. Sada imam 88 kilograma, što je nadmašilo sva moja očekivanja i nikad se nisam osjećao sretnije i zdravije. Oduševljen sam što u 2022. godinu ulazim kao novi čovjek", napisao je, među ostalim, u opisu svojih usporednih fotki prije i nakon gubitka kilograma.

Ispod objave je dobio brojne pohvale i čestitke, a mnogi su komentirali kako je ovo jedna od najvećih transformacija koje su vidjeli.

Argent je, inače, televizijska ličnost, a proslavio se sudjelovanjem u britanskom reality showu "The Only Way Is Essex". Ranije je priznao kako je na početku karijere bio ovisan o kokainu te da se naglo udebljao kad je droge zamijenio nezdravom hranom.

Sada se pridržava striktne dijete koja uključuje salatu od piletine, ribu i puno povrća, a od pića konzumira samo vodu i zeleni čaj. Također, vježba pet puta tjedno, a omiljene aktivnosti su mu boksanje i plivanje.

