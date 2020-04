Jake Gyllenhaal postao je internetski hit nakon što je pokazao kako je u odličnoj formi.

Glumac Jake Gyllenhaal (39) postao je internetski hit nakon što je prihvatio izazov kolege Toma Hollanda (23).

Naime, zvijezda filma "Spider-Man: "Far Frome Home" nominirala je Jakea i Ryana Reynoldsa (43) da obuku majicu dok rade stoj na rukama. Gyllenhaal je ubrzo prihvatio izazov i oduševio žene diljem svijeta dok je Ryan odbio.

Glumac, koji se proslavio ulogom u filmu "Planina Brokeback", postao je hit na Twitteru gdje su obožavateljice iskoristile priliku da ga nahvale.

"Jake Gyllenhaal koji s repićem radi izazov. Hvala ti, Tom Holland", "Jake dobro zna što ovdje radi. Pratim svaku sekundu njegovog seksi videa", "Svi neka kažu: 'Hvala, Jake Gyllenhaal", "Možemo li ga izazvati da opet skine majicu", komentirale su.

