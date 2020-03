Jagoda Kumrić pred našim je kamerama prokomentirala nekoliko scena koje je snimila u serijama "Drugo ime ljubavi" i "Larin izbor".

Splitska glumica Jagoda Kumrić, koju znamo i kao Irenu Novosel iz serije "Drugo ime ljubavi" ili kao Nikol iz "Larinog izbora", sjela je pred naše kamere i prisjetila se nekih scena iz serija u kojima ju gledamo, odnosno u kojima smo ju gledali.

Prokomentirala nam je vruće scene sa Slavkom Sobinom u kojima razmjenjuju nježnosti pa priznala da joj je to neugodno gledati i pitala se što će joj baka reći kad to vidi, ali i to da joj snimanje razgolićenih scena nije nikad bio problem. Osvrnula se i na Nikol te otkrila kako je izgradila njezin karakter i tko ju je inspirirao.

Što nam je još otkrila pogledajte u našem videu.