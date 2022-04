Jagoda Kumrić je glumačko pojačanje u seriji Nove TV "Kumovi" u kojoj glumi i jedna njoj jako bliska osoba, a za DNEVNIK.HR ispričala je kako se pripremala za ulogu i kakva je atmosfera na snimanju, ali i poneke detalje iz svojeg privatnog života.

Popularna serija Nove TV "Kumovi" dobila je glumačko pojačanje.

U ulozi Valentine na ekrane se vratila glumica Jagoda Kumrić, a ne krije koliko je zbog toga uzbuđena.

"Jako me obradovao poziv u seriju 'Kumovi'. Uvijek sam do sad s Novom TV imala jako lijepo iskustvo i ugodno surađujemo preko 10 godina. Izuzev tog profesionalnog dijela, koncept serije i scenarij mi se odmah učinio vrlo zanimljiv", kazala je Jagoda za DNEVNIK.HR.

Ispričala nam je i kako se pripremala za ulogu, a priznaje i da s likom koji tumači ima neke sličnosti.

"Pa ja sa svakim likom koji igram imam neku malu sličnost, a ovdje mogu reći da izvlačim lik iz nekih svojih skrivenih karakternih osobina. Vedrana je potpuno drugačija od svih likova koje sam do sad imala priliku oživjeti i to mi je izazov. Ja sam u radu dosta temeljita i moglo bi se reći štreberica, pa sam prvo dobro izučila pisani materijal koji imam i tek onda sam stvorila lik unutar sebe. Inspiraciju pronalazim prvo unutar sebe. Pokušavam naći sličnost s likom koji igram i tu sličnost nastojim prikazati u danim okolnostima, to je ono nešto intimno što dajem od svoje osobnosti u sve likove koje igram. Nakon toga promatram ljude, stavljam se fiktivno u njihovu kožu i situaciju i tako miksanjem tog svega nastane lik", objašnjava, a ne krije i što joj je bio najveći izazov.

"Najteže mi je bilo učiniti je različitom od ostalih likova koje sam igrala i usporiti je malo, ali veliku pomoć sam dobila samim kostimom koji daje naznaku karaktera", govori glumica.

Otkrila nam je i kakva je atmosfera na snimanju.

"Atmosfera na setu je ugodna i opuštena, kakva i treba biti na setu jedne ovakve serije. Dosta se dobro svi slažemo i mislim da uživamo raditi jedni s drugima", kaže Jagoda, a dodaje i kako na setu ima puno anegdota, ali se ona ne trenutno ne može sjetiti niti jedne.

Zadovoljna je i kolegama iz serije, a posebno ju je obradovalo što prvi put radi s jednom bliskom osobom.

"Kolege su mi divne. Imam sreću što radim sa svojim prijateljima i kolegama s klase, pa je samim time atmosfera opuštenija. Uršula je moja najbolja prijateljica i kuma mojoj kćeri i ovo nam je prvi zajednički projekt što me veseli", ističe.



"S drugim kolegama sam više manje surađivala na prošlim serijama i uvijek ih rado srećem na novim projektima", dodaje.

Jagodu smo gledali i u drugim popularnim domaćim serijama, poput "Larinog izbora", "Kud puklo da puklo" i "Drugo ime ljubavi", a s jednom ulogom je često i poistovjećuju.

"Pa koliko god davno bio taj 'Larin izbor', mene se nekako najviše po tome pamti. Prvenstveno me znaju kao Nikol iz 'Larinog izbora', pa tu i tamo netko to poveže s 'Kud puklo da puklo'. Vidjet ćemo sad s 'Kumovima' kako će publika prihvatiti lik Vedrane", govori glumica koja s obožavateljima ipak ima samo lijepa iskustva.

"Nemam neugodnih iskustava, bar ne u zadnje vrijeme. Zaustavljaju me ponekad na ulici i to više manje djeca i dobro slikaš se, odgovoriš na par pitanja i to je to. Njih to veseli, a meni ne oduzima puno vremena. Na kraju dana to je publika od koje mi živimo", kaže.



Jagoda je nedavno proslavila okrugli 30. rođendan, a već je ostvarila zavidnu glumačku karijeru, no ima još i puno toga u planu.

"Ja sam dosta stroga prema sebi, pa uvijek mislim da nisam ništa ostvarila", govori kroz smijeh. "Imam puno neostvarenih želja i ciljeva. Jedan od njih je uloga u filmu, stranoj dramskoj seriji. Voljela bih se okušati i u kazalištu i sinkronizaciji crtića. Pa tako ako netko čita ove retke slobodno neka mi se javi za suradnju", poručuje glumica.

"Osim toga imam puno još ciljeva i želja, ali to je i dobro to nas gura naprijed. Čovjek uvijek treba željeti više", naglašava Jagoda.

Glumica se 2018. godine ostvarila i kao majka, a priznaje da joj je kćerkica Nastasja promijenila život.

"Njezino rođenje me puno promijenilo. Smirila me i ukazala mi je na životni fokus i koliko sam se prije brinula oko nekih nebitnih stvari. Kad dobiješ dijete onda ti se iskristaliziraju ove bitne stvari i dobiješ neki životni elan i želju za nešto stvoriti i napraviti. S neke emotivne strane me omekšala i dovela do toga da ne lutam u oblacima nego da budem prisutna u trenutku s njom. To je sad u najkraćim crtama, ali mogla bi o tome čitav esej napisati", priznaje.

Ispričala nam je u čemu najviše uživa s kćerkicom.



"Mi najradije provodimo vrijeme u prirodi. Nju svašta zanima pa mi tako znamo satima šetati i tražiti bube ili brati cvijeće. Uvijek nađemo neku zabavu", govori.

A kako kći reagira kada je vidi na televiziji?

"Pa sad me već neko duže vrijeme nije vidjela. Zadnji put kad je bila jako mala, ali kad vidi moje prijatelje onda se sva uzbudi kako su oni u televiziji. Vidjet ćemo kako će reagirati sad kad se počnu prikazivati moje epizode", kaže Jagoda koju ćemo u seriji Nove TV prvi put vidjeti već ovaj ponedjeljak.

Pogledajte kako je Severina izgledala sa samo 19 godina, već tada je bilo jasno da će biti velika zvijezda! +26

Mila Horvat pojavila se u javnosti nakon dugo vremena i pobrinula se da nikako ne prođe neopaženo +22