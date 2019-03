Jadranka Sloković otkrila detalje i privatnog i poslovnog života te kako je postala uspješna i moćna odvjetnica.

Uspješna odvjetnica Jadranka Sloković bila je jedna od govornica održane Konferencije Lean in Zagreb "Power to transform".

Konferencija je organizirana s ciljem poticanja i ohrabrenja na vlastite promjene, bilo privatne ili poslovne, koja mogu osnažiti konačnu realizaciju ideja, malih ili velikih.

Jadranka je s okupljenima podijelila neke svoje najvažnije životne transformativne trenutke. Otkrila je s čime se sve suočavala na svom putu da postane jedna od najuspješnijih i najmoćnijih hrvatskih odvjetnica.

Ispričala je kako su u njenom životu za transformaciju bila tri ključna trenutka.

"Moja prva ideja je bila da se bavim književnošću i da u tome budem dobra. Nažalost, to nije bilo jednostavno jer mi je bivši muž bio književnik tako da dva slobodnjaka u kući - to je bilo skoro nemoguće. Tu ideju sam ostavila i krenula prema pravosuđu", ispričala je Jadranka koja je nekoliko godina nakon toga radila u državnom odvjetništvu.

No i to se uskoro promijenilo.

"Tada sam dobila državnog odvjetnika koji je bio moj šef, a s kojim je vrlo brzo došlo do raznih konfliktnih situacija koje su završile tako da sam ja dobila naredbu da tužim osobu koja nije bila kriva. Ja sam u tom trenutku potpuno instinktivno tražila da se mene razriješi. To je bila odluka koja je u to vrijeme bila hrabra, ako ne i luda. No tada sam odlučila da odem u advokaturu. Samo da vam kažem, taj osjećaj slobode je neponovljiv, a slično mi je bilo kad sam se rastala. I tada je sve krenulo svojim tokom", otkrila je Jadranka.

Kako je i sama priznala kroz život je radila neke greške no iz kojih je puno toga naučila.

"Bilo je grešaka, bilo je nekad ideje da će se proći lakše nego što je. Naučilo me to sigurno da pripremam predmete detaljno, potpuno savjesno. Ja sam doista po prirodi borac, tučem se otkad znam za sebe", priznala je.

Jadranka je u hrvatskoj javnosti poznata po snažnoj radoj etici ali i po uvijek uređenoj frizuri i besprijekornom stilu.

"Ja svoj rad ne prekidam čak ni kad idem spavati, to mi je u meni. Odem spavati i onda se sjetim, e to sam mogla. Nema dobre improvizacije, raditi se mora. A što se stila tiče, uopće mi ne smeta što mediji i javnost komentiraju moju odjeću i frizuru. To sam ja, nek se ljudi vesele i zabavljaju", priznala je uspješna odvjetnica.

Pričala je i o majčinstvu i trenucima koje uz posao, kojim se bavi, uspije izdvojiti za sebe.

"Kad razmišljam o svemu tome unatrag i o majčinstvu, mislim da ne bi bila potpuna osoba bez tog jednog dijela. Pokušala sam biti najbolja mama što mogu. A van posla imam određene rituale, ali uz ovaj posao ne stignem puno", priznala je.

Epiteti opake odvjetnice je ne smetaju jer to shvaća kao da je opasan protivnik u sudnici.

"Smatram se predobrom osobom da bi bila opaka", zaključila je na kraju.

Uz Jadranku su na konferenciji svoje inspirativne priče podijelile i regionalna liderica iz IBM-ovog ureda u Bugarskoj Antonia Dodeva, UX & Motion Graphic Designer Maja Grakalić, voditeljica poslovnog razvoja e-Leadership MBA studijskih programa na Visokom Učilištu ALGEBRA Ivana Conjar, jedna od rijetkih žena u industriji teškog naoružanja Sanja Hrvojević Beganović, vlasnica prve majstorske pekare u Zagrebu Ivana Urem Marohnić te influencerica i poduzetnica Ella Dvornik.