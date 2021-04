Jadranka Kosor gošća je zabavnog serijala "Fakap" s Mijom Kovačić i Idom Prester koji možete pratiti svakog četvrtka u 18 sati na showbuzz.hr-u!

U najnovijoj epizodi serijala "Fakap" gledatelji će imati priliku saznati sve o nekim neugodnim trenucima i životnim situacijama bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor, a kojih se mnogi i danas sjećaju.

Voditeljice Mia Kovačić i Ida Prester za nju pripremile mnoštvo pitanja, a dame koje su se sastale u zagrebačkom parku Maksimir nije omelo ni hladno vrijeme.

Gospođa Jadranka im je priznala kako je tijekom svoje političke karijere bila svjesna svojih grešaka, pa i one neslavne rečenice "The day after yesterday" koja zapravo nosi naziv jedne od njezinih knjiga koje je objavila. A što se zapravo dogodilo i što je prethodilo tom jezičnom lapsusu ispričala je otvoreno pred kamerama, priznavši da u prvom trenutku nije bila ni svjesna onoga što je rekla, ali to je mnogima ipak na kraju bilo simpatično.

Otkrila je i kako se jedan od najvažnijih događaja u hrvatskoj povijesti u samo nekoliko trenutaka pretvorio u potpunu katastrofu. Dogodilo se to kada ju je bivši američki predsjednik Barack Obama pozvao na radnu večeru u Prag gdje je tada boravio neko vrijeme i kakvu je ulogu te večeri imala njezina torba koju nakon toga više nikada nije nikamo nosila.

Bivša premijerka priznala je tko je za nju veći frajer Barack Obama ili Joe Biden koji joj je jednom prilikom poručio da ga može nazvati u bilo koje doba dana ili noći, kakav je dojam na nju ostavio Borut Pahor i što zapravo stoji iza priče o njihovoj romansi.

Mia i Ida tako nastavljaju potragu za fakapom godine, o čemu zapravo odlučuje publika koja će tijekom cijele godine moći aktivno lajkati i komentirati fakape na društvenim mrežama portala showbuzz.hr i Nove TV.