Jada Pinkett Smith i njezina kći Willow ispričale su da su obje imale snove o ženama, no u vezi sa ženom ni jedna ni druga ne mogu se zamisliti.

Glumica Jada Pinkett Smith (49) i njezina kći Willow (20) priznale su kako su ih prije privlačile žene. O svemu su se oglasile u posebnoj emisiji na Facebooku koju je vodila Jadina majka, Adrienne Banfield-Norris (67).

Jada je danas u braku s glumcem Willom Smithom, a ispričala je u intervjuu kako su je seksualno privlačile žene, no veze sa ženama nikada nisu bile za nju. "Volim biti okružena ženama, ali nikada se ne bih s njima mogla povezati u romantičnom smislu. Ipak, nikada ne znaš. Dvaput dosad su me privukle žene u seksualnom smislu, a to je bilo dosta rano, kada sam imala oko 20 godina", ispričala je glumica. Na to se nadovezala i njezina kći Willow.

"Sjećam se da sam u nekoliko navrata pomislila koliko su neke djevojke predivne. Nikada nisam bila zaljubljena u djevojku, no ne isključujem mogućnost da bi se to moglo dogoditi jer su me i ranije dosta privlačile", zaključila je 20-godišnja Willow.

Podsjetimo, Jada i Will Smith imali su brojne probleme u braku, a prošle godine glumica je suprugu u emisiji priznala da ga je varala s 28-godišnjim pjevačem Augustom Alsinom prije pet godina. Svjetski mediji su prošle godine redovito pisali o preljubničkoj aferi u kojoj su se supružnici našli, no sve su prebrodili te su i dalje skupa.