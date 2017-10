Pjevač Jacques Houdek osvrnuo se na aktualne događaje u Hrvatskoj.

Jacques Houdek oduvijek je bio prilično britak na društvenim mrežama. Javno je kritizirao goruće društvene probleme, a nije se libio kritizirati čak ni vlast i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Na svom Facebook profilu Jacques je još jednom izrazio nezadovoljstvo trenutnim događajima u Hrvatskoj.

"Cijeli dan ne mogu sebi doći... Pa što se to događa s nama, s Hrvatskom? Svaki dan novi šokovi, ništa to više nema smisla... do kada više??? Bože, pomozi!", zavapio je Jacques.

Iako nije jasno dao znanja što ga je toliko šokiralo to i nije teško za zaključiti s obzirom da su dan obilježile vijesti o oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, ali i o pokretanju ovrhe nad roditeljima preminule Nore Šitum.