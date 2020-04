Jacques Houdek otkrio je kako izgleda njegov život sa suprugom i dvoje djece te istaknuo da glazbenici žive bolje od prosjeka, ali nisu bogataši.

Pjevač Jacques Houdek (39) opet je progovorio o jednokratnoj pomoći od 5000 kuna koju je dobio od Hrvatskog društva skladatelja zbog koronavirusa, ali i istaknuo da ljudi imaju krivu sliku o životu glazbenika.

"To nije socijalni fond. To je fond HDS-a, čiji sam ja redovni član. Mene je zaboljelo što je to prikazano kao da sam uzeo iz nekog fonda koji je namijenjen hrvatskom narodu ili socijalno ugroženima. Bilo je ružno prikazano kao da sam dobio pola milijuna kuna i onda sam ja to demantirao jer je realnost da sam dobio pet tisuća kuna, a znamo koliko to vrijedi u današnje vrijeme", ispričao je Houdek u intervjuu za Radio Dalmaciju.

Pjevač je otkrio kako izgleda njegov život sa suprugom Brigitte, kojom se oženio 2006., te sinom Davidom i kćeri Sofijom. "Živim na selu, u kući, pa uvijek imaš što raditi, nikad ti nije dosadno. Naposljetku, imam dvoje djece pa sam se bavio i s njima, crtali smo, pisali, igrali se. Sad se bavim uređenjem prednjeg vrta, a kako su malo popustile mjere, onda nam čak i vrtlar može doći. Na pristojnoj distanci možemo odlučiti gdje koji čempres, a gdje borić dolazi. Malo se pripremamo za ljeto", rekao je za Radio Dalmaciju.

Jacques je objasnio da glazbenici u Hrvatskoj žive bolje od prosjeka, ali su daleko od toga da su bogati ljudi. Istaknuo je da pritom govori o prosjeku glazbenika. "Postoji nekoliko glazbenika koji su dotaknuli nekakve sfere, koji imaju dugogodišnje karijere, koji su uspjeli osigurati se u tom dugom stažu. Većina ljudi ipak ne posjeduje ni stan ni kuću. Neki ne posjeduju ništa. Evo, ja konkretno živim najnormalniji, najklasičniji, najprosječniji život i nisam baš netko tko spava na novcu", ispričao je.

Houdek je otkrio koga on smatra krivim što je stvorena slika o glazbenicima da su bogataši. "Tu smo djelomično i mi krivi jer neki kolege vole često izmišljati cifre novogodišnjih nastupa ili sličnih svojih angažmana. Ljudi su, naravno, skloni povjerovati, pa se stvori jedna kriva slika. Ali realno je da smo u ovakvoj situaciji mi prvi na odstrelu jer zabava je luksuz, zabava dolazi zadnja. Nas se prve ugasi i zadnje nas se vraća u promet", pojasnio je.

Jacques se pohvalio i kako nasmijava obožavatelje na društvenim mrežama šalama na svoj račun. "Neki kolege su non-stop nešto pjevali, pa bi svaki dan nešto snimali. Onda bih ja pomislio, Bože, Isuse, tako su dosadni, mislim koga više to zanima, svaki dan neka pjesma. Pa mislim, ne pjeva ti se svaki dan, naprosto to nije prirodno. Treba ljude malo i nasmijati, ali u svemu, pa i u tome, treba imati mjeru", rekao je.

Pjevač je dodao i kako je izolaciju iskoristio za stvaranje novih pjesama i napisao je dvije u koje vjeruje. "Osjećam da su kapitalne, onako životne pjesme. Nisam bio nešto megaproduktivan. Nisam kao Tonči Huljić, on je vjerojatno napisao 400 pjesama. Ja sam napisao samo dvije", zaključio je Houdek.