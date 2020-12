Jacques Houdek oglasio se na društvenim mrežama o otkazanom Adventu i nadolazećim božićnim blagdanima te svima poslao važnu i lijepu poruku.

Naše domaće zvijezde i dalje komentiraju nove mjere koje su donesene protiv koronavirusa i na društvenim mrežama izražavaju svoja mišljenja o novonastaloj situaciji.

Među njima je i pjevač Jacques Houdek, koji se oglasio o otkazanom Adventu u Zagrebu te poslao poruku svojim obožavateljima i prijateljima.

"Čitam kako je 'otkazan' advent... Kako je to uopće moguće? Pa nije to samo neki 'event' u centru grada. Advent je osjećaj koji nosimo u našim srcima, to je period pripreme za Božić, u krugu obitelji, dobre volje i u miru. Ne dopustite da vas itko uvjeri u suprotno! No, nema ništa loše u tome da si malo okitimo, ne? Moja mala obitelj 'Griswald' od jučer je spremna dočekati Božić, barem kad su ukrasi i lampice u pitanju... A vi, kako mi stojite s božićnim kičem?" napisao je Jacques i podijelio dio blagdanskog ugođaja koji već prevladava u njegovu domu.

"Upravo tako... Možda će baš ovaj advent i Božić biti romantični, intimni i posebni za većinu nas, okupljenih u toplim domovima.

Otkazana je gužva, šušur, konzumerizam", "Prva adventska nedjelja u krugu obitelji i dragih prijatelja provedena u prirodi", "Ma bravo ,tako kršćanin promišlja. Zasad imamo samo adventske svijeće, na Badnjak kitimo bor i darivamo se, tako je oduvijek kod nas i tako će biti i ubuduće", "Divnooo. Uvijek divno kod vas", "Prekrasno uređeno! Uz tvoju pjesmu i glas savršenstvo", "U miru provodimo vrijeme adventa, bez stresa i gužve u malom krugu najdražih", dio je komentara koje je dobio.