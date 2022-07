Jacques Houdek nastupio je na koncertu "Split pjeva Terezu" u sklopu ovogodišnjeg Splitskog festivala, a uoči nastupa otkrio nam je koje pjesme u njemu izazivaju posebne emocije i zašto se često rasplače dok snima.

Pjevač Jacques Houdek pridružio se Terezi Kesoviji na koncertu "Split pjeva Terezu", kojim je Splitski festival odao priznanje i zahvalnost našoj pjevačkoj divi.

Večer punu emocija obogatile su i izvedbe Lidije Bačić, Lorene Bućan, Marka Kutlića, Zorice Kondže i mnogih drugih, a Jacques je otpjevao pjesmu "Sunčane fontane".

"Tereza je poželjela da ja otpjevam jednu pjesmu, a divu kao što je ona se ne odbija i veliko mi je zadovoljstvo pjevati s njom", kazao je za DNEVNIK.HR Jacques kojemu se Tereza pridružila na pozornici i zajedno su dovršili pjesmu.

Houdeka inače rijeko imamo priliku vidjeti kao izvođača na festivalima, pa nas je zanimalo i hoće li u budućnosti to biti malo češće.

"Ja zaobilazim festivale, ali mi je drago doći u goste i prihvatio sam poziv ponajviše zbog Tereze. Za mene glazba odavno već nije natjecanje, nego samo gušt", ističe.

Jacques je nedavno snimio pjesmu "Suza za zagorske brege" u čast preminulom pjevaču Zvonku Špišiću i čudesnoj Ani Bašenić, tada djevojčici, koja je napisala tekst te pjesme, a prilikom toga je na Instagramu objavio video u kojem su ga ponijele emocije te je pustio i suzu.

"Snimanja su uvijek jako emotivna, moj menadžer je to objavio jer je rekao da ljudi nemaju uvid u to što se događa u studiju. Ja sam milijun puta plakao. Sjećam se kad sam snimao duet s Doris Dragović da je bilo suza i s jedne i s druge strane, tako da mi doista volimo to što radimo i kad te pjesma uhvati, to te jednostavno prožme", priznao nam je, a otkrio je i koje još pjesme u njemu izazivaju posebne emocije.

"Ja uvijek plačem na 'Zagorske brege', onda na pjesmu 'Dunja mirisna' od Novih Fosila jer je posvećena majkama pa me to nekako uvijek baci, na 'Nokturno' Olivera Dragojevića, 'Dok ploviš morima' Zorice Kondže..." nabraja Jacques i od svojih pjesama na popis dodaje duet s Ivanom Kindl "Kao kazna Božja" te pjesmu "Ima nešto u tome" koju je otpjevao s Doris Dragović.