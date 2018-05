Jacquesa Houdeka ovaj je put naljutio Salvador Sobral koji je prošle godine na Eurosongu predstavljao Portugal te pobijedio.

Jacques Houdek opet je ljut! Ovaj mu je put zasmetala izjava prošlogodišnjeg pobjednika Eurosonga Salvadora Sobrala. Naime, Portugalac je komentirao izraelsku pjesmu koja se ove godine natječe za pjesmu Europe.

"Youtube je mislio da će mi se svidjeti izraelska pjesma. Pustio sam je i čuo užasnu pjesmu. Srećom, ove godine ne moram ništa slušati" kazao je Salvador, a onda dobio odgovor od Houdeka koji je otvorio dušu.

"Sram te bilo, Salvador Sobral! Sram te bilo! Je li ovo način na koji bi pobjednik Eurosonga trebao govoriti? Pokušavao si se predstaviti kao jedan skroman čovjek i pravi umjetnik, no možda si prevario cijeli kontinent, ali mene nisi prevario! Sad ću ti reći nešto, Salvador Sobral: Prošle godine kada si propustio sve probe te ih je tvoja sestra sve odradila za tebe, EBU te trebala diskvalificirati! To je bilo neprofesionalno i nepravedno prema svima nama koji smo radili teški posao. I u svom govoru nakon pobjede bio si neugodan prema svima, no sad si puno bezobrazniji nakon što si napao Izraelku Nettu Barzilai i njezinu pjesmu! Tako pokroviteljski i neprikladno, neprimjereno gospodinu poput tebe. Trebao bi se ispričati čim prije. Nisi samo pobjednik, ti su i domaćin, Eurosong se održava u tvojoj zemlji i zato je ovo ponašanje grozno. Ako mrziš koncept Eurosonga, nisi se trebao natjecati. Sad govoriš da se želiš što više udaljiti od činjenice da si pobijedio. Ma hajde! Činjenica da si se mučio sa slušanjem lanjskih pjesama i da ne moraš ove godine slušati 'grozne' pjesme pokazuje nam da si jako malen čovjek! Svi mladi umjetnici imaju snove i pod pritiskom su u tom trenutku, a ti ih napadaš? Možda misliš da si pravi umjetnik, no meni izgledaš tek kao pozer. Zbilja misliš da je u redu glumiti nezainteresiranost i distanciranost? Nije! Misliš li da te ovakvo ponašanje čini većim? Ne čini! To samo svima pokazuje da si lažnjak, kao što si bio lažan prošle godine kada si pobijedio. Možda si pobijedio na Eurosongu, ali za mene nisi pobjednik. Svim natjecateljima ove godine želim puno sreće. Puse i zagrljaji iz sunčane Hrvatske", kazao je Jacques koji je kazao da je tužno što je Salvador bolestan, no da u tom slučaju nije trebao ići na Eurosong.