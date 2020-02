Jutro nakon proglašenja službenih nominacija za ovogodišnju glazbenu nagradu PORIN, Jacques Houdek, ne krijući svoju začuđenost objavljenim nominacijama, a posebice u nekim kategorijama, sasvim je iskreno podijelio razmišljanja na službenoj Facebook stranici sa svojim fanovima.

Višestruki dobitnik Porina Jacques Houdek svog je Porina za najboljeg novog izvođača poklonio Roku Blaževiću, još uvijek aktualnom pobjedniku Dore i hrvatskom eurovizijskom predstavniku!



KRIVO MI JE DA SE POTPUNO IGNORIRA NEKE LJUDE!



Osvrnuvši se na sinoćnje nominacije, Jacques je istaknuo kako za većinu ljudi s popisa nije nikada čuo, a potvrdio je da mu to javljaju i mnoge kolege pa se s pravom, kako naglašava, pita što se tu zapravo događa. Godinama, kako ističe vrhunski glazbenik i vokalni autoritet, ovakve i slične nagrade gube na svojoj važnosti i smislu, a posebno ga zastrašuje i ljuti taj osjećaj da određeni klanovi među sobom diktiraju priču na glazbenoj sceni te tako koče istinske talente, pa najčešće i na početku njihovih glazbenih karijera. "Nagrade najčešće odlaze krivim ljudima, a to itekako prepoznaje i publika koja je, sjećamo se, u povijesti davala na snazi i važnosti ovakvim izborima koji su se vjerno pratili i iščekivali cijelu godinu!"





Na kraju svoga videobraćanja Jacques je mladom Roku odlučio pokloniti Porina za najboljeg novog izvođača, istaknuvši kako je Roko to itekako zaslužio, svojom apsolutnom pobjedom na Dori i sjajnim predstavljanjem Hrvatske na Eurosongu pred 200 milijuna ljudi! Budući da se Porin u kategoriji 'Novi izvođač godine' može osvojiti samo jednom, Jacques je tako odlučio ispraviti nepravdu i nagraditi mladog Splićanina koji će u ulozi prošlogodišnjeg pobjednika Dore svojim nastupom otvoriti nadolazeći izbor hrvatske pjesme za ovogodišnji Eurosong. Upravo je Rokovu premoćnu pobjedu na Dori, Jacques, kao autor njegove pobjedničke pjesme, istaknuo kao trenutak koji je šokirao mnoge autorske klanove koji su se tada natjecali sa svojim timovima i nisu očekivali da će ih pobijediti, prema njihovu doživljaju, autsajderi, pa tako danas, kroz ovakve izbore, potpuno ignoriraju, kako Roka, tako i mnoge druge glazbene talente koji to nikako ne zaslužuju.



VI STE NAŠ VRHOVNI SUD, DRAGA PUBLIKO!



"Vi ste razlog zbog kojeg se bavimo glazbom i vi ste naš vrhovni sud, draga publiko, budite sigurni u to! Nikakva nagrada ne može nadomjestiti priznanje koje vi dajete našem radu!", zaključio je najuspješniji hrvatski eurovizijski predstavnik posljednjeg desetljeća.