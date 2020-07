Jacques Houdek komentirao je na društvenim mrežama neke od nastupa na 60. Splitskom festivalu.

Tijekom ovog vikenda održava se 60. jubilarni Splitski festival na kojem nastupaju brojni domaći izvođači. Prva večer je uspješno održana, no nastupi nekih kolega su poprilično razdražili Jacquesa Houdeka koji se o svemu poprilično oštro izjasnio na profilu na facebooku.

"Slušam neke vokalne “izvedbe” uživo na Splitskom festivalu. Što reći? NEDOVOLJNO. Sjedi, jedan! Za svakog normalnog i razumnog čovjeka koji sebe naziva PROFESIONALCEM, to je nedopustivo. Ovdje čak ima i nekih jako popularnih mladih pjevača koji doslovno nisu u stanju ni sastati se s partnericom u dvoglasju. HELLO? To su OSNOVE. FUNDAMENTI. BASICS. Na tome se RADI. Ponekad i godinama. Ali ekipica je toliko bahata, da njima “ne treba” da porade na svom pjevanju. Dakle, ljudi, PA GDJE VAM JE BAREM ZRNO OSNOVNE SAMOKRITIČNOSTI? Tako se izložiti javno, blamirati... Ne shvaćam... Svi mi imamo svoje dobre i manje dobre dane, to je sasvim prirodno (i sam bih najradije s Youtubea poskidao neke svoje snimke), ali zaboga, pa neki nivo kod profesionalca nikad ne pada, pa ni kad si bolestan, ni kad si indisponiran. No eto, kao što često kažem; MNOGI IMAJU GLAS, DA, ALI PJEVATI - NE ZNAJU. Neka potraže profesionalnu pomoć. Pod hitno! Evo, ako baš nemaju neko “bolje” rješenje, ja sam im spreman pomoći! Al’ treba pitati. Pa nije sramota tražiti pomoć", poručio je Jacuques.

Slušam neke vokalne “izvedbe” uživo na Splitskom festivalu. Što reći? NEDOVOLJNO. Sjedi, jedan! Za svakog normalnog i... Objavljuje JACQUES HOUDEK u Subota, 11. srpnja 2020.

A čini se da nije jedini Jacques bio šokiran jer su se s njim brojni ljudi složili u komentarima.

"Gledam i šokirana sam, nevjerojatno", "Ako te pitaju za pomoć onda priznaju da si bolji od njih, a u današnje vrijeme da netko prizna da ima bolji od njega, prava je rijetkost", "Istina, ima jako loših izvedbi, mislila sam da sam možda prekritična", "U potpunosti se slažem, žalosti me da su Splitski festival spustili na ovakvu nisku razinu", "Uhvatila sam pred kraj i mislila da griješim, da ne čujem dobro. Sad vidim da sam dobro čula. Šokirana, neću nabrajati pjevače", "Baš upravo gledam i o tome razmišljam - sve točno, tako nema pjevača do naših starih pjevača kao Oliver, Mišo, a i Žak - to se osjeti", zaključili su njegovi facebook prijatelji.

Bila je to tek prva od dvije večeri Splitskog festivala, a što nam donosi druga saznat ćemo već večeras.