Jacques Houdek i njegov menadžer Mihovil Bek doživjeli su prometnu nesreću u centru Zagreba.

Pjevač Jacques Houdek današnji dan baš neće pamtiti po dobrome. Naime, 37-godišnji pjevač bio je sudionik prometne nesreće koja se dogodila u centru Zagreba, a s njim je u automobilu bio njegov menadžer Mihovil Bek.

Mihovil je fotografiju s mjesta nesreće podijelio na svom Facebooku, otkrivši kako su dolazak policije čekali nekoliko sati.

"Eto, to je naša prometna policija! Već sat i pol’ čekam da dođu na izvid nesreće, u centru Zagreba, jer je budala, koja me tresnula, pobjegla s mjesta nesreće! Najstrašnije što se 4 puta u ovih sat i pol nitko ne javi na 192! A sada sam dobio informaciju od policijskog službenika (koji je pritom potpuno nonšalantan) da ću vjerojatno čekati noćnu smjenu jer nema dovoljno patrola. Eto, novinari, pišite o ovome i koga mi plaćamo! To je ‘organizacija’ posla i pomoć u nesreći?!? Sa mnom je u autu i Jacques, a ozlijeđenih srećom nema", napisao je Mihovil.