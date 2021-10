Jack Nicholson u utorak se pojavio na utakmici Los Angeles Lakersa u pratnji 29-godišnjeg sina Raya. Ovo je prvi put da vidimo glumca nakon dvije godine izbivanja sa scene.

Legendarni glumac Jack Nicholson došao je podržati Lakerse u pratnji sina Raya. Sjedili su tik uz teren i uživljeno pratili svaku akciju.

Jack Nicholson već je preko deset godina umirovljen i ne pojavljuje se često u javnosti pa je okupljenima bilo ugodno iznenađenje vidjeti ga na utakmici.

Nicholson nije bio jedina zvijezda tamo. Na utakmici Lakersa i Golden State Warriorsa pojavile su se mnoge zvijezde poput Adele, Ushera, Justina Biebera, Kevina Harta i Jamesa Cordena.

Razlog zašto se poznati glumac prestao baviti zanatom nažalost je demencija. U njegovoj blizini žive sin Ray i kćer Lorraine koji paze na njega, a sam Jack ne napušta svoj dom na Beverly Hillsu često. Posljednji put se u javnosti pojavio također na utakmici Lakersa, u siječnju 2020.

Jack Nicholson je nagrađivana holivudska legenda. Tri puta osvojio je Oscara, a čak 12 puta je bio nominiran. Ne čudi i činjenica da je nominaciju osvojio u svakom desetljeću nakon 60-tih godina. To je uspjelo samo njemu i Michaelu Caineu.

Neke od poznatijih uloga odigrao je u filmovima "Chinatown", "The Shining", "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "A Few Good Men", "Batman" i mnogim drugim.

Posljednji je put glumio 2010. u romantičnoj komediji "How Do You Know?" s kolegama Reese Witherspoon, Paulom Ruddom i Owenom Wilsonom.