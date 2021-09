Prema pisanju stranih medija Jack Nicholson navodno boluje od demencije.

Legendarni holivudski glumac Jack Nicholson u javnosti je posljednji put viđen prije godinu dana i nigdje se više ne pojavljuje, a prema pisanju američkih medija za to postoji tužan razlog.

Naime, 84-godišnji glumac navodno boluje od demencije i uopće ne izlazi iz svog doma na Beverly Hillsu, što je za Radar Online izjavio njegov blizak prijatelj.

"Jack i ja smo prijatelji već godinama, a on više ne napušta svoju kuću. Mislim da njegovi sin i kćeri sada brinu i paze na njega", izjavio je izvor koji je želio ostati anoniman.

Glumac koji je u karijeri osvojio čak tri Oscara ima petero djece, ali najviše vremena provodi s kćeri Lorraine i sinom Rayom koji stanuju u njegovoj blizini.

"U tom susjedstvu su svi bliski, a za njega su mnogi zabrinuti. Fizički je dobro, ali njegov um više nije dobro. Otišao je. Stvarno je tužno vidjeti talentiranog glumca, kao što je Jack, u takvom stanju", izjavio je izvor.

Posljednji film koji je Jack snimio bio je "How Do You Know" iz 2010. godine u kojem je glumio s Reese Witherspoon i Owenom Wilsonom, a prema riječima njegovog prijatelja 2018. godine bio je prisiljen otići u mirovinu.

"Iza te odluke krije se jednostavan razlog, a to je gubitak pamćenja. Jackova memorija postala je problem i više nije mogao pamtiti rečenice", dodao je izvor.

Jack je u javnosti posljednji put viđen u siječnju 2020. godine na utakmici Los Angeles Lakersa i New York Knicksa u Staples Centru, u društvu sina Raya i repera Toryja Laneza.