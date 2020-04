Jack Gleeson vraća se na male ekrane nakon što nije snimio ništa od posljednjeg pojavljivanja u seriji "Igra prijestolja".

Irski glumac Jack Gleeson, koji je najveću svjetsku slavu stekao ulogom brutalnog kralja Joffreyja Baratheona u seriji "Igra prijestolja", vraća se glumi nakon punih šest godina izbivanja iz svijeta filma i televizije ali i javnosti.

Danas 27-godišnji Jack pojavit će se u novoj BBC-jevoj komediji "Out of Her Mind", autorice Sare Pascoe koja će se također pojaviti u seriji, piše E!News.

Iz svijeta glume povukao se jer je nakon određenog razdoblja snimanja prestao uživatu i voljeti svoj posao kao što je to bilo prije, obzirom da to radi od malih nogu.

"Glumim od svoje osme godine i jednostavno sam prestao uživati kao što sam nekada. No to je postao izvor prihoda za život i ta se neka veza promijenila. Nije da mrzim to, samo nije ono što sada želim raditi" izjavio je u intervjuu za Entertainment Weekly iz 2014. godine.

Ali čini se kako se u međuvremenu predomislio i uskoro bi ga ponovno trebali gledati na malim ekranima.

Jack je ovih dana imao i dodatan razlog jer je "Igra prijestolja" 17. travnja obilježila točno devet godina od emitiranja prve epizode.