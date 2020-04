J.K. Rowling je na Twitteru napisala kako je osjećala simptome virusa, a otkrila je i tehniku zbog koje je lakše disala.

Jedna od najpoznatijih spisateljica na svijetu, autorica serijala o Harryju Potteru J.K. Rowling tvrdi kako je prebolila koronavirus, no nije se niti testirala.

"Protekla dva tjedna sam osjećala sve simptome koronavirusa, a moj liječnik i suprug su mi savjetovali da počnem s tehnikom koja mi je zaista i pomogla", napisala je Rowling uz video u kojem je jedan liječnik sve objasnio.

Liječnik je u videu istaknuo kako se pet puta treba duboko udahnuti, nakon toga zadržati dah na pet sekundi te se treba zakašljati na šesti duboki udisaj. Savjetovao je da se usta prekrije rukom. Ispred sebe treba imati jastuk, a duboko je potrebno disati narednih deset minuta.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube