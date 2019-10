Izvor blizak kraljevskog obitelji otkrio da je cijela obitelj zabrinuta za odnos princa Williama i Harryja, koji se navodno u posljednjih 18 mjeseci jako pogoršao.

Nakon što se mjesecima govorkalo o zategnutim odnosima između Cambridgea i Sussexa, princ Harry je u intervjuu napokon otkrio da su šuškanja istinita te da on i njegov brat William više nisu bliski onoliko koliko su bili.

Iako ih svijet poznaje kao nerazdvojnu braću, u posljednjih 18 mjeseci koliko je prošlo od Harryjevog vjenčanja s Meghan, došlo je do zahlađenja odnosa, pa je Harry tako priznao da on i njegov brat definitivno idu drugačijim životnim putevima.

Samo par sati nakon što je Harry otkrio svoje osjećaje, i William si je dopustio izraziti svoju zabrinutost za dobrobit Meghan i svog brata. U ime Kensingtonske palače, William je izrazio nadanje i zabrinutost da su "njegov brat i njegova supruga u redu", referirajući se na niz medijskih iskaza vojvode i vojvotkinje od Sussexa o tome koliko im je teško nositi se s medijskim pritiskom, kao i s novorođenim Archiem.

Sada je pak izvor blizak kraljevskoj palači otkrio da je u krugu obitelji taj problem poznat i kao "problem Sussexovih" te da jako zabrinjava članove kraljevske obitelji. Iako su svi svjesni da mediji mogu biti nemilosrdni, ono što obitelj zapravo brine nije medijski pritisak na Harryja i Meghan nego sve gori odnos između prinčeva.

Princeza Diana i princ Charles cijelog su života odgajali svoje sinove da paze jedan na drugoga, no čini se kako im je sav trud propao jer Harry i William nikada nisu bili u lošijim odnosima. Sve je navodno započelo kada je William izrazio svoje neslaganje s bratovom odlukom da će se vjenčati s Meghan brzo nakon upoznavanja. Naime, William je s Kate Middleton bio u vezi godinama prije no što se odlučio oženiti ju i službeno učiniti članicom obitelji, a Harryju je trebalo samo malo više od godinu dana da oženi Meghan.

Harry je to shvatio kao oštru kritiku svojeg odabira životne partnerice i nikada to Williamu nije oprostio. Kako su mu i prijatelji savjetovali da uspori i ne oženi odmah Amerikanku koja je još k tome i razvedena, Harry je svima okrenuo leđa i zahladio odnose s onima s kojima je donedavno bio najbliži.

Osim toga, Kate I Meghan se ne slažu, a bratskom odnosu nije pomoglo ni silno Meghanino zahtijevanje posebnih povlastica. Došlo je do toliko razmirica oko organizacije vjenčanja da se čak i Kraljica morala umješati i odrediti koju će tiaru Meghan nositi na ceremoniji , na što Harry također nije dobro reagirao. Braća su sada raskinula i u smislu rada njihovih dobrotvornih zaklada, jer se nisu skalgali oko toga što im treba biti primarni cilj.

Uz sve to, Harryjevi prijatelji tvrde kako se distancirao i od njih te ih više niti zove niti viđa, već većinu svoga vremena provodi isključivo u Meghaninom društvu. Sve to brine kraljevsku obitelj koja posljednjih mjeseci ne bruji o ničemu drugome osim kako vratiti odmetnutog Harryja u svoje naručje.

Smatra se kako je odbijanje kraljičinog poziva da Sussexi provedu ljeto s njom u Balmoral dvorcu bila velika strateška pogreška koja je razljutila čak i Kraljicu, koja inače obožava svog unuka Harryja. Stručnjaci smatraju da ako Harry nastavi ovim putem, izgubit će doticaj sa svojom obitelji i postati izoliran baš kao što je to njegova majka Diana bila u posljednjim godinama svog života.

Uz sve to, članovi kraljevske obitelji smatraju nedopustivim to kako je Meghan odbila pomoć svog svekra princa Charlesa. Naime, Charles je želio pružiti podršku i zauzeti očinsku figuru u Meghaninom životu, zbog njezinih problema s vlastitom obitelji, no ljepotica je to samo dijelomično prihvatila. S obzirom da je mogla jako puno naučiti od Charlesa i njegove supruge Camille, žene koja je desetljećima trpšila medijski linč zbog svoje veze s Charlesom, a na kraju je ipak izgradila jako dobar vlastiti imidž, stječe se dojam da je Meghan jednostavno - nezahvalna.

Čini se stoga, da odnosi u obitelji, kao i odnosi s javnošću, doista nisu dobri što bi moglo štetiti britanskoj monarhiji. Vjerojatno je to i dodatan razlog zbog kojeg se William i Harry sve više udaljavaju, a to logično, brine ostatak obitelji.