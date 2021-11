Joey Morgan iznenada je preminuo u nedjelju ujutro, a uzrok njegove smrti još nije poznat.

Glumac Joey Morgan, koji se proslavio se u horor-komediji "Vodič za izviđače kroz zombi apokalipsu" iz 2015. godine, iznenada je preminuo u nedjelju ujutro. Imao je 28 godina, a uzrok smrti još nije poznat.

"Joey Morgan ušao je u moj život prije gotovo 9 godina, kada smo snimali film, Bio je tih, zabavan, inteligentan i brižan. A kada bi se kamere upalile bio je magnetičan. Preminuo je danas i to je srcedrapajuća vijest. Čast mi je što am ga poznavao", napisao je na svojem Twitteru Christopher Landon, redatelj filma "Vodič za izviđače kroz zombi apokalipsu".

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. 💔 pic.twitter.com/53GQ0r0YYB