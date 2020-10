Splićanin Jurica Galić Juka žali jedino što je ispao iz showa "Farma More i Maslina" nakon tri tjedna, a cijela obitelj je podržavala njegovo sudjelovanje.

Kreativni Splićanin Jurica Galić Juka (44) ispao je iz showa "Farma More i Maslina" nakon tri tjedna, a iako je mislio da će malo imati problema sa izolacijom to se pokazalo potpuno netočno.

"Nikakav problem nisam imao s izolacijom. Dapače, odgovaralo mi je 20 dana bez mobitela. Naravno da mi je žao što sam ispao nakon tri tjedna. Iskustvo bih ponovio opet bez problema, jer puno sam mogao još dati za tu priču", ispričao je Jurica.

Kaže da se najviše zbližio s Princem i Marinom, a dragi su mu bili i Maja i Sala, uglavnom se slagao sa svima. No postojao je jedan natjecatelj koji mu se zamjerio. Zoran. Na njega sam zbog jednog nekorektnog poteza bio jako ljut nakon ispadanja. Međutim, danas više nisam. Sve mu opraštam. Samo pozitiva.", otkrio je.

Najteže mu je palo u cijelom showu što je ispao. "A što bi drugo?", upitao je u šali Splićanin. Od kolega je očekivao da zajedno liju znoj u zadacima, kao i suze na rastanku. "Očekujem i da s mnogima od njih ostanem prijatelj nakon showa", rekao je.

Ističe da se nakon izlaska najviše radovao zagrliti kćerkicu i suprugu te pojesti neki sladoled od vanilije. "Naravno da me svi podržavaju. Najveći navijači su mi bili svakako moja djeca, punoljetni Dino i tri i pol godine stara Petra, čiji lik sam dao otisnuti na jednu od majica koje sam unosio na Farmu", rekao je Jurica.

Juka je otkrio da nije besposlen i da se pri izlasku iz showa vratio svojim omiljenim stvarima. "Nakon ispadanja sam se uhvatio onog što najviše volim: svom kreativnom radu na YouTube kanalu Jurica Galić Juka, fotografiji, pisanju za časopise, planiranju putovanja i snimanju dokumentaraca'', najavio je.

Inače, bivši natjecatelj se bavi fotografijom, speleologijom i video-montažom. Proputovao je 70 država svijeta, održao preko 200 putopisnih tribina diljem lijepe naše te je osvojio i 50-ak nagrada za svoje fotografije. Jurica je ispričao nešto više o sebi, ali i svemu čime se bavi te je komentirao radi li se o hobiju ili profesiji.

"Teško je to nazvati hobijem. To je profesija. Smisao života. Naime, ja sam profesionalni fotograf sa zvanjem Majstora. Stalni sam suradnik časopisa koji se čita u školama (Meridijani), a mnoge moje radove je objavio i kultni National Geographic. Do sada sam imao 12 samostalnih foto izložbi, a u trenutku ovog intervjua, moja 13. izložba se može vidjeti u galeriji "Bratska kuća" u Šolti, kao i fotografije na skupnoj izložbi u galeriji "Pet kula" u Motovunu. Uz to sam svjetski putnik koji je obišao preko 70 država svijeta, vidjevši najveća čuda i zanimljivosti od treće najveće špilje na svijetu Hang En (Vijetnam), preko Černobila i misterioznog Uskršnjeg otoka, do džungli i pustinja poput Atacame, Sahare i Thara. Nakon putovanja sam održao preko 200 putopusnih tribina diljem Hrvatske. Financiram sam svoja putovanja, ekspedicije i istraživanja isključivo od svog rada i to prodajom svojih fotomonografija, slika, radom za časopise, kao i honorarom od YouTubea", komentirao je Jurica te dodaje i kako je radio i kao redar u klubu. Pričalo se i da je bio vođa Torcide, a ispričao nam je što je najviše naučio iz tog dijela života.

"Bio sam dugi niz godina redar da tim dodatnim poslom prehranim obitelj, ali vođa Torcide nikada. Tek jedan od mnogih zagriženih Hajdukovaca u određenoj epohi života, koja je već dugo iza mene. Ali se ne kajem navijačke prošlosti. Putujući na utakmice sam zavolio putovanja, noseći mali aparat zavolio sam fotografiju, a pišući na jednom navijačkom forumu sam shvatio da imam dara za pisanje. Sve je to bila jedna životna škola", kaže Jukić.

Ranije je smatrao kako će mu u početku izolacija biti problem, no no da će kasnije postati biti odmor za glavu. "Ja imam 3 Facebook profila, dva Instagram i jedan Youtube ("Jurica Galić Juka"), koje prati oko 50 000 ljudi koji komentiraju i reagiraju, tako da svako par sekudi dobijem novu notifikaciju, što me tjera da pogledam u mobitel svakih nekoliko minuta. O da, odmorio sam se od toga. Osim toga, ja sam često putovao sam, nerijetko po džunglama i pustinjama, tako da znam što je izoliranost. Osim toga, znam i što je jad života. Naime, obišao sam slamove Indije, favele Meksika i ratne zone Bliskog istoka (Kurdistan), tako da mi je boravak na Farmi bio poput lijepog sna. Radovao sam se tom psihičkom odmoru", istaknuo je Juka.

