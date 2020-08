View this post on Instagram

Uz veliko žaljenje obavještavamo Vas da se na izvedbi predstave Cabaret “Preko veze” u petak dogodio nesretan slučaj u kojem je nalet vjetra srušio scenografiju na glumicu Anu Maras Harmander. Srećom je došlo samo do lakše ozljede i ovim putem želimo Ani brz oporavak. Na ostatku turneje Anu će zamijeniti Mirela Videk Hranjec. Zahvalni smo što u ovoj teškoj situaciji nije došlo do gorih ishoda i što unatoč tome možemo nastaviti s turnejom zahvaljujući našem kolektivu. #kazalistemoruzgva #cabaretprekoveze #prekoveze