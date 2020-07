Ivo Amulić i supruga Sandra dobili su kćer koja je na svijet stigla u splitskoj bolnici.

Popularni domaći pjevač i zvijezda klape Rišpet, 58-godišnji Ivo Amulić primio je najsretniju moguću vijest početkom ovog mjeseca jer je na svijet stigla njegova kćer.

Ivina supruga Sandra rodila je djevojčicu u splitskoj bolnici Firule, a roditelji su malenoj odlučiti dati ime Dina.

"Supruga je rodila jučer, 1. sprnja. Dobili smo zdravu curicu. Zvat će se Dina, ne znam sada na pamet koliko je teška", izjavio je Ivo za 24 sata.

Vijest da čeka dijete sa Sandrom, s kojom se vjenčao 2013. godine, Ivo je objavio u veljači. Iza njega je jedan brak u kojem je dobio sina Mihovila i kćer Hanu, koja mu je podarila unuku Enu.

Sandra je trudnoću odlično podnijela, kao i boravak u samoizolaciji.

"Da ne vidim na njoj nekih vidljivih fizičkih promjena, ne bih ni znao da je u drugom stanju jer ona to sve dobro podnosi, nema nikakvih problema. Dapače, jedva je to dočekala. Tako da i ako ima nekakvih problema, ona to ne pokazuje", izjavio je Ivo za IN magazin.